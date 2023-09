Modrić oduševio navijačicu na gostovanju Vatrenih: ‘On je najponizniji čovjek na svijetu’

Hrvatska je jučer došla na gostovanje u Armeniji u nastavku kvalifikacija za Euro kojem je dogodine domaćin Njemačka, a bio je to poseban dan s obzirom na to da je Luka Modrić proslavio 38. rođendan.

Zbog niza godina s uspjesima, Modrić je postao poznat u različitim krajevima svijeta, a tako je i u Erevanu, glavnom armenskom gradu, gdje ga je dočekala i jedna navijačica Real Madrida, presretna zbog tog susreta.

“Najveći Luka Modrić, najponizniji čovjek na svijetu”, napisala je navijačica u dresu Reala u svojoj objavi s Modrićem na Twitteru, danas X-u.

The greatest Luka Modric 😭🥺 Humblest man in the world 🫶🤍 #Lukamodric #modric pic.twitter.com/5FRuQu06py

Od legendarnog kapetana Vatrenih dobila je i potpis na dres, čime se također pohvalila.

“Hvala što si mi uljepšao dan, Lukitaaa, i sretan rođendan još jedanput, moj najveći igraču svih vremena”, napisala je navijačica uz objavljeni video.

Thanks for making my day, Lukitaaa 😭🥺🤍 and happy birthday once again, my GOAT 🫶 #lukamodric #modric pic.twitter.com/7HSj9GwkYP









— Mary (@marymadridista_) September 9, 2023