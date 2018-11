MODRIĆ ODGOVORIO NA GORUĆA PITANJA: Zašto je Hrvatska toliko pala nakon SP-a i što ih može motivirati?

Autor: HINA/B.H.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić kazao je kako su nakon povijesnog uspjeha na svjetskom prvenstvu, utakmice u Ligi nacija protiv Španjolske i Engleske došle prebrzo, međutim ‘Vatreni” su sada u puno boljoj situaciji.

“Nakon povijesnog uspjeha za nas te utakmice su došle prebrzo. Bili smo ispražnjeni emotivno i fizički. To su glavni razlozi. To je normalno u nogometu, dođe do malog pražnjenja i opuštanja. Međutim, sada smo svi u boljoj formi. Istina, otišli su neki važni igrači, ali i njihove zamjene su dosta dobre. I u prošlosti se uvijek pokazalo da možemo naći nove igrače,” kazao je hrvatski kapetan na posljednjoj novinarskoj konferenciji uoči utakmice protiv Španjolske koja je na rasporedu u četvrtak u 21 sati na stadionu Maksimir.

Najbolji igrač svijeta je naglasio kako ga raduje što će maksimirski stadion biti pun što će biti samo dodatan motiv za hrvatske igrače.

“Igrati pred punim tribinama je veliki podstrek za nas. Pokazali smo na SP-u koliko nam znači njihova podrška, siguran sam kako će i sutra biti od velike važnosti za nas,” kazao je Luka.

Na pitanje španjolskog kolege može li jednom riječju opisati hrvatske ‘ultrase’ Modrić je sa smiješkom kazao :”Najbolji.”

Modrić je naglasio kako njega i suigrače najviše motivira igranje za reprezentaciju bez obzira na natjecanje.

“Ono što nas motivira je igranje za hrvatsku reprezentaciju, bez obzira na natjecanje. Motivira nas to da predstavljamo zemlju najbolje što možemo. Nije bitno kakve utakmice igramo,” poručio je.

Modrić se osvrnuo i na sutrašnjeg suparnika Španjolsku koja trenutačno vodi na ljestvici skupine.

“Sve su to veliki igrači, nema potrebe isticati imena. Najviše mi se sviđa što im je novi izbornik donio novu energiju, igraju kompaktno i sada su prava ekipa. Imaju dosta mladih i kvalitetnih igrača. Jedna su od najboljih svjetskih ekipa. Međutim, mi igramo kod kuće, nema nikakvog straha. Moramo biti strpljivi. Sve naše dosadašnje utakmice izuzev ove u Elcheu bile su izjednačene. Dat ćemo maksimum i probati doći do pobjede.”

Veznjak španjolskog velikana Real Madrida kazao je kako je atmosfera u momčadi sjajna.

“Atmosfera je, kao i uvijek, odlična. Čeka nas jako teška utakmica. Međutim, ne razmišljamo o nikakvom revanšu. Ovo je nova utakmica, a nakon dugog vremena igramo pred rasprodanim stadionom. Moramo biti mudri, ne srljati, moramo biti strpljivi. Sigurno će nas publika nositi. Nadam se da ćemo pobijediti, ali jasno je da nas čeka teška utakmica. To je svima jasno,” kazao je Modrić.