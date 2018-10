MODRIĆ OČITAO BUKVICU GRIEZMANNU: Francuz mu umanjio sva postignuća, Luka mu gospodski odgovorio

Maestro je još jednom pokazao zašto je obožavan u svijetu

Ballon d’Or posljednja je nagrada koju bi Luka Modrić mogao osvojiti nakon što je pokupio sva važnija individualna priznanja, osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu i treći put zaredom podigao trofej Lige prvaka s Realom.

Ipak, sva ta postignuća nedovoljna su Antoineu Griezmannu, koji već mjesecima sebe i svoje francuske suigrače stavlja u prvi plan, pritom umanjujući sve što je Luka postigao. Uvjeren je da je on zaslužio nagradu The Best, a sada tvrdi i da Zlatna lopta mora otići nekom Francuzu.

“Nema više od toga. Tu nagradu uvijek su dobivali najbolji od najboljih i zato mislim da samo Francuz ove godine mora dobiti Zlatnu loptu. Prvaci smo svijeta i logično je da igrač iz najbolje ekipe na svijetu bude najbolji na svijetu”, govorio je Griezmann i tako za France Football, koji i dodjeljuje spomenutu nagradu, objasnio zašto Modrić ne bi trebao dobiti nagradu. Iako nije izričito spomenuo Lukino ime, jasno je svima što je želio reći, jer Modrić je logičan izbor za Ballon d’Or nakon što je osvojio sve individualno što se dalo ove godine.

Griezmann je također među 30 nominiranih za tu prestižnu nagradu, čovjek koji je na prevaru iznudio prekršaj u finalu Mundijala protiv Vatrenih. Njegovo nogometno umijeće nitko ne osporava, ali činjenica je da je zbog prljavog trika jedan od najzaslužnijih za pobjedu u finalu SP-a, a samim time i konkurent za Zlatnu loptu.

Iza Griezmanna je sjajna sezone, nećemo se lagati. Baš on predvodio je Atletico do osvajanja Europa lige i osvojio je to zlato u Rusiji koje Modrić, nažalost, nema. Ipak, bez obzira na to, ne bi trebao omalovažavati nikog, a najmanje Modrića.

Jasno je da je hrvatskog kapetana to zasmetalo i u razgovoru za France Football odgovorio je Francuzu, ali na najbolji mogući način, kao gospodin, čime mu je održao neprocjenjivu lekciju.

“Od tri nominirana Francuza; Varanea, Mbappea i Griezmanna, mislim da posljednji od njih najviše zaslužuje nagradu, jer ove sezone igra sjajno i osvojio je toliko toga”, rekao je Modrić i dao ogroman kompliment Griezmannu pa se okrenuo i Mbappeu:

“On je izvanserijski talent koji toliko obećava, ali već naveliko pokazuje što može. Zaista je poseban”.

Maestro je još jednom pokazao i da može biti uzor svima njima, jer je razgovor u France Footballu odbio iskoristiti za samopromociju:

“Nisam tip koji će reći: ‘Ja zaslužujem Zlatnu loptu.’ Meni je najvažnije da igram. Ova godine, bez sumnje, najbolja mi je u karijeri, ali nećete me navući da kažem da ja trebam osvojiti Ballon d’Or.”

Podsjetimo, Modrić je ove godine osovojio nagradu za najboljeg igrača SP-a, najboljeg igrača po izboru UEFA-e i onu za najboljeg igrača svijeta po izboru FIFA-e. Ostala mu je samo još jedna, najvrednija, koju su posljednjih deset godina osvajali samo Messi i Ronaldo.