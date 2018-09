MODRIĆ NIJE ZASLUŽIO NAGRADU? Talijanska legenda ima drugog favorita

Maestro je glavni kandidat

Kapetan Vatrenih i veznjak Real Madrida, Luka Modrić, glavni je kandidat za osvajanje prestižne Fifine nagrade The Best, koja se dodjeljuje najboljem nogometašu godine. Hrvat je nagradu zaslužio odličnom ogrom za kraljevskiklub, ali i reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu, gdje je proglašen igračem turnira.

Ipak, ne vjeruju svi da je baš on najviše zaslužio nagradu. Prvi među takvima je trener Juventusa, Massimiliano Allegri, koji je uvjeren da nagradu, po šesti put mora dobiti Cristiano Ronaldo. Izjavio je to prije utakmice s Sassuolom, kojem je CR7 zabio dva gola i osigurao pobjedu Staroj dami.

“Ronaldo mora dobiti nagradu za igrača godine zbog svega što je napravio prošle sezone. Ne želim Modriću oduzeti zasluge, ali Ronaldo je zaslužio nagradu”, rekao je Allegri.

Juve manager Allegri: “Cristiano must win it [FIFA’s The Best] because of everything he did LAST SEASON [with Real Madrid]. I don’t want to take anything away from Modric, but without a doubt Ronaldo deserves the award.”

