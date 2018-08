MODRIĆ NIJE PONUĐEN SAMO INTERU! Nećete vjerovati gdje je Luka na kraju mogao završiti!

Zanimljive informacije dolaze iz Italije. Naime, čini se kako ponajbolji veznjak svijeta, Luka Modrić, nije bio ponuđen samo Interu ovog ljeta. Dio medija tvrdi kako je njegov agent osim Interu, pristupio i njegovom bivšem klubu, londonskom Tottenhamu.

Transfer je na koncu propao i Modrić je ostao u Real Madridu i čeka ga povećanje plaće, a na kraju je i on sam opovrgnuo sve navode o transferu u Inter nazvavši ih običnim glupostima.

Međutim, o ponudi Tottenhamu se nije oglasio. Podsjetimo, Modrić je u londonskom klubu proveo četiri sezone, a onda je otišao prema Realu gdje je postao vjerojatno najbolji veznjak današnjice, a svakako i jedan od najb0ljih u povijesti.

No, zanimljivu tvrdnju ima Tancredi Palmeri, koji pak tvrdi kako u ovom slučaju Tottenham nije bio zainteresiran za usluge Modrića.

Modric new chapter: the other team contacted by his agents alongside Inter was Tottenham. Spurs had rejected the deal

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 24. kolovoza 2018.