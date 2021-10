MODRIĆ NASTAVLJA PISATI POVIJEST; Ovo nije uspjelo nijednom Hrvatu!

Luka Modrić nastavlja pisati povijest hrvatskog nogometa te sporta općenito.

Naime, danas na utakmici protiv Elchea, Luka Modrić bio je kapetan Real Madrida nakon Marcelovog izlaska iz igre.

Postao je prvi Hrvat u povijesti kraljevskog kluba koji je nosio kapetansku vrpcu oko ruke.

U 65. minuti je Marcelo pri napuštanju travnjaka traku stavio Modriću, a Luka je s njom i asistirao Viniciusu Junioru za drugi pogodak Real Madrida.

Modrić wears the captain armband for the first time in his Real Madrid career.

— Madrid Xtra. (@MadridXtra) October 30, 2021