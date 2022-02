MODRIĆ NAJVIŠE VOLI OVOG SVOJEG IDOLA: Susretao se s mnogima, jedan majstor je bio glavni

Tijekom bogate karijere koja i dalje traje u dresu Real Madrida i u hrvatskoj reprezentaciji, Luka Modrić slavio je niz velikih uspjeha i susretao se s puno legendarnih igrača na protivničkoj strani terena, a među njima, jedna ostaje na prvom mjestu.

U nedavnom razgovoru sa španjolskim novinarima, Modrić je kazao da najviše pamti dobiveni dres Francesca Tottija, legende Rome i talijanskog nogometa, do kojeg je došao u razmjeni s protivnikom kakve su uobičajene nakon okršaja na terenu.

With grande Francesco Totti after the great win yesterday…💪 Idol … @TottiOfficial pic.twitter.com/iVNZ6YBiS5

— Luka Modrić (@lukamodric10) February 18, 2016