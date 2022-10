MODRIĆ NAJAVIO OPROŠTAJ OD VATRENIH: ‘SP će biti moje zadnje natjecanje za Hrvatsku’

Svjetsko prvenstvo nam se bliži, a po novim informacijama, s njime dolazi i loša vijest za navijače hrvatske reprezentacije.

Luka Modrić, kapetan i rekorder po broju nastupa za Vatrene, najavio je da će SP u Katru biti posljednje veliko natjecanje na kojem će igrati za Hrvatsku, kako otkriva razgovor za kanal FIFA +.

‘Svjestan sam da sam u određenoj dobi i da je ovo moje posljednje natjecanje u hrvatskoj reprezentaciji’, riječi su 37-godišnjeg kapetana Vatrenih koje donosi kanal FIFA +.

Modrić je o svojim planovima progovorio u najavi SP-a, uz riječi da će mu oproštaj od dresa reprezentacije biti jako težak. Kako je otkrio, u Katru će igrati na svojem posljednjem velikom natjecanju u dresu Hrvatske, a za sada, ne zna se znači li takav plan prestanak igranja za Vatrene nakon SP-a ili bi kapetan dogodine bio na raspolaganju Zlatku Daliću u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo i na završnom turniru europske Lige nacija.

This will be Luka Modric's final World Cup 🥺 pic.twitter.com/1NLcbV4G6Z

— ESPN FC (@ESPNFC) October 24, 2022