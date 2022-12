MODRIĆ MOŽE, RONALDO I MESSI ‘IZGURANI’! Luka među najvećima, njega nije mogao prekrižiti

Traju analize dosadašnjeg tijeka Svjetskog prvenstva u Katru, koje je prvi put od početka donijelo i predah za momčadi, s dva dana bez utakmica nakon završetka osmine finala. Akcija se vraća sutra kada će sve početi četvrtfinalnim dvobojem Hrvatske i Brazila, s kretanjem s centra u četiri popodne po našem vremenu, a Vatrene će na teren povesti kapetan Luka Modrić – koji je dobio lijepo priznanje u jednoj analizi na Otoku, u pogledu poznatog bivšeg engleskog reprezentativca.

Svoje priznanje Modriću odao je Jamie Carragher, nekadašnji obrambeni adut Liverpoola i engleske nacionalne momčadi. Sada 44-godišnjak, Carragher je danas nogometni analitičar, a kapetana Vatrenih stavio je u svojih idealnih 11 u povijesti svjetskih prvenstava, u momčadi koju je trebao složiti po principu da nijedna reprezentacija ne može imati više od jednog predstavnika.

U Carragherovom pogledu na najbolje u povijesti SP-a, zbog takvog principa slaganja momčadi ‘izvisili’ su Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Od Argentinaca, bivši engleski reprezentativac je prednost dao Diegu Maradoni, a među Portugalcima je ispred Ronalda stavio Eusebija.





Modrića malo ‘preimenovao’

U svojem izboru, Carragher je Modrića stavio u sredinu terena, ali u momčadi koju je približio u objavi na Twitteru je kapetanu Vatrenih izmijenio ime od onog izvornog. Umjesto da bude Luka, hrvatska nogometna legenda postala je – Luca.

Ime mu je modificirao, ali ono osnovno, Modrićev odabir u idealnu momčad u povijesti SP-a, ipak se našlo u prvom planu. Na jednu podrugljivu reakciju na to da je izabrao kapetana Vatrenih, Carragher je odgovorio da nije mogao zaobići Modrića s obzirom na finale s Hrvatskom 2018. na SP-u u Rusiji i osvojenu Zlatnu loptu u toj sezoni.

Got to the final with Croatia!

In the season he won the Balon d’or 😁 https://t.co/pob90P7WPR





— Jamie Carragher (@Carra23) December 7, 2022

Modrića je izabrao Jamie Carragher, nekadašnji engleski reprezentativni adut u obrani, ali bio je po ukusu i Alanu Sheareru, koji je u dresu Engleske prijetio protivnicima u napadu svoje momčadi. Shearer je također stavio kapetana Vatrenih u svojih najboljih 11 u povijesti SP-a, po istom principu da nema više od jednog igrača iz pojedine reprezentacije.









Ni tu nije bilo Cristiana Ronalda, ali niti bilo kojeg drugog Portugalca, a Diego Maradona je i za Shearera bio bolji od Lionela Messija, barem ako se pogleda učinak na SP-u.