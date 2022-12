‘MODRIĆ ME UČIO KAKO DA PRIĐEM DJEVOJKAMA’! ‘Bilo je je*eno teško, sve su se okretale od mene’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Puno je stranca prošlo kroz Dinamo, ali jedan od omiljenih uz Danija Olma sigurno je brazilski bek Etto (Eduardo je naš). On je u zagrebačkom klubu proveo 6 godina, a brazilski ESPN ga je intrevjuirao tom prilikom.

“Iz generacije koja je bila viceprvak svijeta 2018. igrao sam s nekoliko njih, to su Modrić, Kovačić, Kramarić, Mandžukić, Ćorluka…” započeo je Brazilac koji je nakon karijere ostao živjeti u Zagrebu.

“Kada sam stigao u Dinamo, Modrić se tek vratio s posudbe. Počeli smo zajedno u predsezoni, ali on jedva da je igrao u Dinamu jer je bila jako dobra konkurencija. No tada sam već vidio Lukinu kvalitetu. Bio je drugačiji, ali nisam zamišljao da će napraviti fantastičnu karijeru kakvu je napravio.” rekao je za našeg kapetana s kojim je jako dobar prijatelj.





Sjajna generacija

“Jednom smo navečer bili vani i Modrić me naučio jednu frazu na hrvatskom da kažem djevojci. Pitao sam ga: ‘Jesi li ozbiljan?’, a on je rekao: ‘Ozbiljan sam, vjeruj mi!’, ali djevojka se namrštila , okrenula joj leđa i otišla. On i Ćorluka samo su se smijali. Kasnije sam saznao da sam rekao djevojci da se loše obukla, nakon toga mi je bilo jasno zbog čega je otišla, a sve me je to Luka naučio” ispričao je Etto.

Dotaknuo se i Kovačića: ”Kako smo dolazili na treninge ranije, nekoliko mojih suigrača i ja išli smo baciti oko na trening mlađih kategorija. Tamo je bio Mateo Kovačić i odmah se vidjelo da radi razliku. Kasnije nam se priključio u prvoj momčadi, maltretirao sam ga i tjerao ga da nam nosi vodu. To je tako za sve kada dođu u profesionalce. Ali uvijek je bio jako fino dijete, iz jako dobre obitelji i izuzetno pristojan.”

Nikad nije zaigrao za Hrvatsku, a dao je čudan razlog: “Naturalizirao sam se, ali nikad nisam dobio poziv za reprezentaciju jer je glavni desni bek bio Srna, koji je bio i kapetan. Također, tadašnji trener bio je Splićanin i on me nikada ne bi zvao zbog rivalstva s Dinamom.”

“Naravno da navijam za Brazil, to su moji korijeni. Još bih više volio da je ovaj dvoboj finale. Dugo sam ovdje u Hrvatskoj, ovdje sam pustio korijene i svi me navijači poštuju, kao i ja njih. Uvijek su me tretirali kao da sam odavde. Podijeljen sam, ali na kraju vučem za Brazil”, zaključio je.