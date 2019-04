MODRIĆ KAKVOG JOŠ NISTE VIDJELI! Bivši Lukin suigrač otkrio dosad nepoznatu stranu kapetana Vatrenih

U velikom intervjuu za brazilski ESPN, bivši vratar Tottenhama, Heurelho Gomes i trenutni Watforda, govorio je i o Luki Modriću, najboljem igraču svijeta.

Nakon igranja za Cruzeira i PSV-a Gomes je stigao u Tottenham 2008. godine za odštetu od 9 milijuna eura, a tada je dijelio svlačionicu s Modrićem.

Gomes se prisjetio zajedničkih dana s Lukom Modrićem, a brazilski vratar kaže da je hrvatski veznjak bio jedan od rijetkih igrača kojem se nije svidio način igre koji je preferirao tadašnji menadžer Harry Redknapp.

Pitali su Gomesa je li mogao zamisliti da će Luka biti najbolji na svijetu.

“Da, jer je on bio drugačiji. Obično naš menadžer nije želio igrati kroz posjed lopte. Ja sam morao uzeti loptu i napucati ju na Petera Croucha. Kada sam došao ovdje imao sam poteškoća u prilagodbi. Stigao sam iz Brazila gdje se igra tehnički potkovan nogomet, pa sam igrao u Nizozemskoj gdje se također igra tehnički i golmanu je zabranjeno ispucavati. A ovdje ako sam htio igrati, ne ispucavati trener me htio dohvatiti. Ali Modrić je bio igrač koji je govorio: ‘Ne ispucavaj loptu’. Dodaj loptu ovdje i ja ću se za nju pobrinuti. Ja bih mu dodao loptu i on ju ne bi izgubio”, rekao je Gomes.