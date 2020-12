MODRIĆ JEDINI HRVAT MEĐU 100 NAJBOLJIH! ‘Ovo sugerira dramatičan kolaps, a to zapravo nije slučaj’

Ugledni engleski list The Guardian izabrao je 100 najboljih nogometaša u 2020. godini, a na vrhu se očekivano našao napadač Bayerna Robert Lewandowski.

On je završio ispred Lionela Messija i Cristiana Ronalda, a u top 10 još su Kevin de Bruyne, Sadio Mane, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Mohamed Salah, Neymar i Virgil van Dijk.

Među 100 najboljih nogometaša mjesto je našao i jedan Hrvat – Luka Modrić na 71. mjestu.

“Dug je put od prvog do 71. mjesto u samo dvije godine, što sugerira dramatičan kolaps, a to zapravo nije bio slučaj. Rusija 2018., gdje je Modrić vodio Hrvatsku do finale, kao i sama ta godina u kojoj je tijekom 12 mjeseci nastupima oduševljavao sve nakon čega je uslijedio pad. Stariji je, da, i bilo je trenutaka početkom prošle sezone kada se činilo da se njegovo vrijeme bliži kraju, a Federico Valverde se pojavio kao energična alternativa u veznom redu. Ali otkako je sezona nastavljena u lipnju, bio je sjajan i još uvijek ga je lijepo gledati”, pišu o Modriću.

Kompletan popis pogledajte ovdje.