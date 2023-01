‘MODRIĆ JE ZA MENE VELIKA MOTIVACIJA!’: Brončani Vatreni pričao o kapetanu i budućnosti u klubu

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Borna Barišić će po dobrom pamtiti 2022. Sa svojim Rangersima je uzeo kup, igrao finale Europske lige, a na kraju došla je bronca iz Katra kao sigurno najveći uspjeh u karijeri.

Bivši kapetan Osijeka u intervjuu za The National pričao je o karijeri, Rangersima, reprezentaciji, budućnosti, a dotaknuo se i kapetana Luke Modrića:

“Modrić je za mene velika motivacija. Njegovo tijelo nije isto kao moje, to nije ista stvar, ali u posljednje vrijeme je postalo jasno da nogometaši mogu igrati na vrhunskoj razini s 35, 36 ili 37 godina. To je jako teško, ali svi ti nogometaši su velika motivacija.”





Odlazak iz Škotske

Pričao je i kako je igrati s Modrićem: “Naravno da sam naučio dosta stvari od njega, ali to nije ništa što i ja ne bih mogao napraviti. Stvar je samo da on to radi na najvećoj mogućoj razini. Standardima koje je Modrić postavio mogu težiti mnogi, ali samo malo nogometaša ih može dostići. On je s 37 godina inspiracija svima koji igraju s njim i svima koji pokušavaju krenuti njegovim stopama.”

Ispričao je kako se osjećao u Katru: “Svjetsko prvenstvo je bilo savršeno, zaista sam uživao u Kataru. Igrao sam samo jednu utakmicu i naravno da bih volio da sam igrao više, ali to je bila odluka izbornika. Nakon Mundijala nije bilo lako vratiti se u klub nakon samo pet dana. Proveo sam nekoliko dana s obitelji oko Božića i onda došao ovdje.”

Za kraj ono što ih je najviše zanimalo planira li odlazak iz Škotske: “Imam ugovor do 2024. Vidjet ćemo što će se dogoditi u budućnosti, ali sada ne želim o tome pričati.”