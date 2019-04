(Photo by Laszlo Szirtesi/Getty Images

MODRIĆ JE OTPISAN?! Kapetan Reala skočio na predsjednika: ‘Nećeš ga prodati! Ili on ili ja…’

Autor: Dnevno.hr

Opet madridski Real. Ali ovoga puta s razlogom. Jer španjolski list AS opet nešto piše, a to se tiče sportskog života i rada hrvatskog reprezentativca Luke Modrića. Njemu ističe ugovor u ljeto 2020. godine, pa se kroz neke kanale može pročitati i to da mu se neće dati novi ugovor ovoga ljeta, već da će ga se prodati i riješiti kako bi se napravio prostor nekom novom skupocjenom pojačanju.

Osim teorije po kojoj bi Modrić opet mogao zaigrati u Tottenhamu, iz kojega bi u suprotnom smjeru trebao doći Christian Eriksen, AS je otkrio još jedan detalj. Naime, osim pet igrača na koje Zinedine Zidane ne računa na sljedeću sezonu (Bale, Llorente, Diaz, Kroos, Ceballos), još će neki igrači napustiti redove i dalje aktualnog prvaka Europe.

Na sastanku s predsjednikom Florentinom Perezom bio je kapetan Sergio Ramos. Da se njega pita, on bi ovoj petorici još pridodao Casemira, Varanea i Marcela. Za Casemira je rekao kako nije kapacitet za Kraljevski klub, Francuzu je predbacio da se već dulje ne vidi u momčadi Reala te da je to svima jasno dao do znanja, a za Marcela tvrdi da je mislima u Juventusu kod svog prijatelja Ronalda.

Gdje je tu Luka Modrić? Evo ga, u dilemi s Tonijem Kroosom. Zidane bi navodno želio prodati Modrića s obzirom na to da je četiri godine stariji od Nijemca, ali Ramos, inače veliki prijatelj hrvatskog kapetana, radije bi prodao Kroosa. Kako prenosi AS, Ramos je Zidaneu i Perezu rekao da Modrić u nogama ima barem još dvije vrhunske sezone.