Modrić je najveću grešku napravio van terena

Autor: Ivan Lukač

Nitko nije mogao zamisliti da će Hrvatska bez ijednog boda završiti ciklus u listopadu. Šteta, jer samo nas je jedan bod dijeli od toga da počnemo štedjeti za odlazak na EURO u Njemačkoj. Ovako u studenom ćemo se tresti i čekati drugi rezultate.

Da idemo izravno moramo se nadati kiksu Walesa. Dodatne smo osigurali, ali u njima nas može čekati ekipe kao što su: Švicarska, Nizozemska, Ukrajina, Češka… Uz to igra se mini turnir, a ne dvije utakmice s istim protivnikom kakva je praksa prije bila.





Možemo li opravdanje za poraz tražiti u velikom broju ozljeda? Ne, Turskoj je falilo pet prvotimaca pa su pokazali više želje i više htjenja. Možemo li opravdanje za poraz tražiti u maloj minutaži igrača u klubovima? Ne, Walesu pola momčadi sjedi na klupi u prosječnim engleskim drugoligašima. Ovaj puta, možda po prvi put nakon nekoliko godina Hrvatska je pala tamo gdje je bila najbolja, u veznom redu. Ipak, iako je pala tamo Modrić svoju najveću grešku nije napravio na terenu nego van njega.

Morao je nešto reći

Bilo je jasno da nakon što su otpali svi najbolji napadači Hrvatska će imati problema. Jer Perišić, Petković i Kramarić su igrači koji priliku mogu stvoriti sami sebi iz ničega. Brekalo, Musa i Pašalić su drugačiji tip igrača i u priliku dođu kada im se ista ona stvori. U ove dvije utakmice nije se stvorila jer vezni red Hrvatske je izgledao umorno i bezidejno.

Kovačić kao da je pao nakon odlaska u City. Imao je problema s leđima, ali formu još nije pronašao. U prvom djelu protiv Walesa imao je 26 dodira s loptom. Za usporedbu toliko je imao i Livaković. Potpuno su nejasni bili neka njegova dodavanja, a poznatog prodora nije ni bilo. Ne da je bio neuspješan, nego nije ni pokušao. Zašto? To je prava enigma, ali nadajmo se da će do studenog biti onaj pravi.

Brozović je, sve nam se čini, gotov igrač. Još u listopadu po trci i nekim odlukama se vidjelo da nije to onaj Brozović, ali u ova dva susreta bilo je jasno da se nešto drastično promijenilo. Promijenila se liga jer očito podržaj u Saudijskoj Arabiji nije dovoljno jak da bi pratio europske kvalifikacije. Forma mu pada, ali Broz je klasa i ne bi nas čudilo da se zainati u studenom i unatoč slabijoj ligi u studenom bude onaj pravi.

Modrić ne igra u Realu i to je ostavilo traga. Imao je i on nekoliko lopti za koje smo se zapitali i koje nije napravio još iz vremena kada je igrao za zaprešićki Inter. Neke od njih možemo prepisati i nemoći, ali Modrić je kada je zagustilo preuzeo odgovornost i kao kapetan uzeo loptu na sebe i pokušao nešto. Ali kao što smo napisali ranije svoju najveću grešku nije napravio na terenu nego van njega.

Nakon ovakve dvije utakmice on kao kapetan morao je poslije Walesa izaći pred kamere i reći nešto pa makar klasične floskule kakve nogometaši bacaju, ali njegova to je njegova dužnost jer na njegovoj ruci je traka koja ga obavezuje na to. Tu odgovornost preuzeo je Juranović što je besmisleno, netko od iskusnijih, ali prije svega Modrić morao je izaći i reći ono što je rekao Juranović. za Luku ne treba brinuti. I njemu forma pada, ali već nas je puno puta uvjerio da kad je najteže i kada se lomi on je pravi. Bit će tako i u studenom.

A taj studeni donosi nam Latviju u gostima i onda Armeniju na Maksimiru koja bi se mogla igrati pred praznim tribinama. Gledat ćemo i paralelno Wales i navijati protiv njih iako je pomalo i neugodno kako smo se doveli u ovu situaciju, ali ništa nije gotovo još uvijek možemo vjerovati u ulice njemačkih gradova okupanih s kockicama. Samo je na vatrenima da taj san i ispune.