MODRIĆ JE NAJVEĆI GUBITNIK MEĐU VATRENIMA! Zbog perverznih interesa izgubit će prestižnu nagradu?

Puno je gubitnika nakon debakla hrvatske nogometne vrste u srazu protiv Španjolske. Neki će odmah apostrofirati izbornika Zlatka Dalića koji je dugo razmišljao hoće li uopće nastaviti voditi hrvatsku momčad nakon blistave svjetske smotre, drugi će uperiti prst u Matea Kovačića koji je odigrao nižerazrednu utakmicu, možda ne toliko svojom greškom jer nije krilni igrač, a tamo je igrao, treći će se ljutiti na obrambene igrače, četvrti na Santinija koji promašuje prazna vrata, no jedan gubitnik je ipak najveći iz ove utakmice.

To je naš najbolji nogometaš svih vremena i nedavno najbolji igrač svjetske smotre. Da, riječ je o Luki Modriću.

Zašto je on najveći gubitnik nakon ove mizerne utakmice hrvatske reprezentacije? Odgovor je jednostavan, iako mnogi neće na taj način razmišljati…

Naime, Luka Modrić jedan je od glavnih kandidata za osvajanje Fifine „zlatne lopte„ na kraju godine. Nije tajna, protukandidati su mu Ronaldo, Salah, a Modrić kao najbolji nogometaš Europe i svjetske smotre glavni je favorit. U to nema sumnje.

No, poznavajući perverzne interese pri Fifi nije nemoguće, štoviše čak je i izvjesno, da se kod Modrića koplja počnu prelamati na način da se u javnost pusti upit – kako netko može biti najbolji igrač svijeta kad mu momčad gubi 0-6? Da, nama to može biti čudno i nelogično, no nije jednom Fifa nepravedno učinila izbor za nogometaša svijeta.

Štogod bilo, Modriću je ovaj debakl naše reprezentacije čiji je on kapetan baš stigao u krivo vrijeme, baš za račun onih koji godinama minoriziraju njegov doprinos svjetskom nogometu. Jest, on je naa najbolji, no pogledajte u povijest proglašenja najboljih nogometaša, svašta je tu bilo…