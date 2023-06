‘Modrić je državno pitanje’ Svi čekaju Luku: ‘Ovo može biti početak kraja, odjek bi bio jak’

Autor: Ivor Krapac

Luka Modrić i njegov odgovor na pitanje o nastavku karijere u dresu hrvatske reprezentacije ostaju u fokusu, a dan nakon finala Lige nacija u kojem je Španjolska nakon raspucavanja s 11 metara slavila protiv Vatrenih, o tome se piše, s naglaskom na veliki ulog koji je u igri.

Koliko je ulog velik, istaknuo je španjolski AS u svojem tekstu u kojem je u naslovu istaknuto da je Modrić – državno pitanje. Objava odluke o reprezentativnoj budućnosti se čeka, a sve se događa u situaciji dok je ‘na leđima’ hrvatskog reprezentativnog kapetana 37 godina.

Luku se čeka, kako u Hrvatskoj, tako i u Španjolskoj, gdje se prati i njegov nastavak puta u dresu Real Madrida. “Vječni kapetan, najbolji igrač u povijesti zemlje, rastrgan je između završetka reprezentativne karijere i nastavka za još jednu godinu s ciljem nastupa na Euru 2024.”, piše AS.





Vrijeme se ne zaustavlja

Španjolski sportski list je u svojoj analizi istaknuo i da se vrijeme ne zaustavlja, godine na Modriću ostavljaju trag. “Potrošnja igranja za klub i za reprezentaciju na njega utječe u kasnoj fazi sezone, što je i logično. Pored toga, energija je bila usmjerena na pokušaj dolaska do naslova u Ligi nacija, što bi bio savršen oproštaj nakon 165 nezaboravnih nastupa za Hrvatsku, ali nije išlo”, dodaje AS.

Španjolski list istaknuo je i Modrićeve riječi da je odluku o reprezentativnoj budućnosti još donio, a u Hrvatskoj se objava nestrpljivo čeka.

“Modrićev oproštaj može biti početak kraja za magičnu generaciju”, piše AS, spominjući i da bi odjek završetka reprezentativne karijere kapetana Vatrenih bio jak. Odjeknulo bi snažnije nego oproštaj Ivana Rakitića od reprezentativnog dresa, s objavom koja se, podsjetimo, u Rakitićevom slučaju dogodila u rujnu 2020.

“On je svjetlo u prekrasnoj vili u kojoj su ga pratili Perišić, Brozović, Kovačić…”, opisao je AS slikovito što je Modrić prošao s reprezentativnim suigračima.

Objavu odluke čeka Real Madrid, a tu je, kako piše AS, madridski klub posljednjih godina i nedavno već angažirao mlade igrače koji su Modriću konkurencija za mjesto u momčadi, spominjući Camavingu, Tchouamenija i Bellinghama.

Kapetana Vatrenih su u komentaru španjolskog sportskog lista nazvali neusporedivim, ističući njegovu posebnu vrijednost, ali bez obzira na to, u Realu se gleda na način da bi Modrićev nastavak igranja za reprezentaciju bio “preveliki luksuz”, kako je to AS približio.









Čeka i Zlatko Dalić, a španjolski sportski list približio je i izbornikove riječi nakon ‘Final Foura’ Lige nacija i srebrnog odličja u Nizozemskoj.

“On nam treba, još nismo završili posao. Luka će sam donijeti odluku, htjeli bismo da ostane, ali on će ‘prelomiti’. Reći će što je odlučio kada to bude htio”, bio je Dalićev komentar na odluku čija se objava čeka, s izbornikovim dodatkom da kapetan Vatrenih prvo treba predahnuti, ali što se tiče posla sadašnje generacije hrvatske reprezentacije, on još nije završen…

