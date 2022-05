MODRIĆ IZNENADIO ODGOVOROM NA PROVOKACIJU: ‘Ma nemojte me nasmijavati, to je nepravedno’

Autor: Dnevno.hr/I.L

Nakon što je Liverpool sinoć s 3:2 slavio protiv Villareala te sa sveukupnih 5:2 prošao u finale Lige prvaka, pred nama je večeras drugi susret, City-Real.

U prvom je slavio City s 4:3, ali Real je već nekoliko puta ove sezone dokazao da su spremni za preokret, a utakmicu je najavio Luka Modrić:

‘Neka misle što žele. To je nepravedno mišljenje i nasmijava nas. Nemojte me nasmijavati. Svatko može reći što želi. Fokusirani smo na svoj rad, a ne na ono što govore vani. Nemoguće je samo srećom pobijediti toliko momčadi, osvojiti toliko Liga prvaka i slaviti u toliko polufinala. Potrebne su kvaliteta i vjera, to su faktori koji nas čine velikima’ komentirao je kapetan izjave da je City bio bolja momčad.

Utakmica sezone

Zatim je nastavio i najavio još bolje izdanje u ovoj utakmici:

‘Vrlo smo samopouzdani jer znamo da u prvoj utakmici nismo odigrali najbolje, a ipak smo zabili tri gola. Sutra ćemo biti bolji. Imamo karakter, kvalitetu, kao i povijest. Ovaj klub je pobijedio puno velikih utakmica i osvojio je najviše naslova Lige prvaka. Nikada se nismo predavali. Znamo što nam je činiti, ovo je najvažnija utakmica sezone. Moramo odigrati najbolju utakmicu ove godine i spremni smo.’

Modrić je s Realom četiri puta osvajao Ligu prvaka, a poslijednji put 2018. kada su u finalu bili bolji od mogućeg protivnika ove godine, Liverpoola.