MODRIĆ IZNAD MESSIJA I RONALDA: I nakon dvije godine neki mu to ne mogu oprostiti!

Luka Modrić je prije dvije godine ostvario najveći uspjeh hrvatskog sporta osvojivši Zlatnu loptu što nijednom našem nogometašu nije uspjelo dosad.

Najprestižniju nagradu za najboljeg nogometaša svijeta, kapetan Vatrenih početkom prosinca osvojio je u konkurenciju Lea Messija i Cristiana Ronalda čime je veznjak Real Madrida prekinuo dominaciju Argentinca i Portugalca nakon dugih 11 godina.

Te 2018. godine Modrić je pobrao većinu individualnih nagrada, a na momčadskoj razini osvojio je svjetsko srebro na Mundijalu u Rusiji te je uzeo Ligu prvaka s Real Madridom.

No najbolji igrač hrvatske reprezentacije i dan danas dijeli mišljenja nogometnih navijača je li Zlatnu loptu zaslužio.

Za nas i dalje nema nikakve dvojbe tko je najbolji.

🏆Two years ago, #LukaModric broke the #Messi – #CR7 duality by winning the #BallondOr.⚽

🤔Was he a fair winner? pic.twitter.com/bz94l4slSd

