Modrić iskazao ljubav prema Realu, ali izgleda kako se sprema rastanak

Ostvarenje sna skoro svakog igrača na planeti je zaigrati za najveći klub na svijetu Real iz Madrida, a kapetan hrvatske reprezentacije i dokapetan Kraljevskog kluba Luka Modrić nedavno je proslavio 500 utakmicu i to baš na El Clasicu protiv Barcelone.

Povodom tog velikog jubileja Modrić je dao intervju za klupsku stranicu Reala, u kojem je iskazao veliku ljubav prema klubu u kojem je dosegnuo zvjezdane trenutke u proteklih 11 godina.

“Jako puno mi znači ovaj dres. Dohvatiti brojku od toliko nastupa za klub je nevjerojatno, a želio bih zahvaliti svima na potpori tijekom svih tih susreta. I dalje ću davati svoj maksimum za Madrid jer je on dio mog života i moje obitelji. Iz Hrvatske sam, ondje sam rođen, ali tu sam već 11 godina i osjećam se kao doma. Zahvalan sam na svim iskustvima koja sam doživio u najboljem klubu u nogometnoj povijesti”, rekao je Luka za stranicu Reala.

Dajem sve od sebe

Luka Modrić se fotografirao sa svim dresovima koje je dobio za jubilarne utakmice pa je tu tako bio dres s brojem 200 pa 250 pa 300 i tako sve do dresa s brojem 500.

“Zaista ne znam što bih rekao, doći do te brojke je čudesno, malo je njih koji su odigrali 500 utakmica za Real. Ponosan sam zbog toga. Uz sve trofeje i nagrade, najvažnija mi je podrška navijača, koji su uvijek bili uz mene.

Ljude se ne može prevariti i sretan sam zbog ljubavi koju mi pružaju otkako sam prvi put kročio na stadion. Zato se trudim uvijek dati sve od sebe kako bih im uzvratio”, kazao je kapetan Vatrenih.

Vode se pregovori

No svakoj priči dođe kraj pa izgleda kako će, ako je vjerovati pisanju insajdera Rudyja Galettija, Luka Modrić uskoro napustiti Real i prihvatiti ponudu iz Saudijske Arabije.

🚨🗣️ As revealed 10 days ago, #AlAhli and #AlIttihad – with the support of the 🇸🇦 negotiator – started talks with the entourage of Luka #Modric.

📃 The contract of the 🇭🇷 with #RealMadrid expires in June, but both clubs would like to convince him already for the winter session. https://t.co/CZZahm47tu pic.twitter.com/kjgVR5quWq









— Rudy Galetti (@RudyGaletti) November 17, 2023