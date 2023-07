Modrić ima pakleni plan i zaslužio je na kraju povući taj potez: Na prvu su se svi ‘uplašili’, ali sad to ima smisla

Autor: Andrija Kačić Karlin

Luka Modrić igrat će u Realu još sigurno godinu dana. Neki dan je potpisao takav ugovor, odbijajući ponude iz Saudijske Arabije vrijedne gotovo 200 milijuna eura po sezoni. Mnogi su u toj njegovoj gesti, namjeri da se i dalje posvećuje sportskom a ne samo financijskom izazovu, vidjeli nešto veličanstveno. I dobro su vidjeli…

Luka Modrić unatoč svojih gotovo 38 godina bez problema igra nogomet na najvišoj svjetskoj kvalitativnoj razini. Prošla sezona je to pokazala, bio je kotač zamašnjak madridskog Reala te kolovođa hrvatske reprezentacije koja je osvojila brončanu medalju na svjetskoj smotri u Katru, kao što je bio neizostavan na putu hrvatske nacionalne momčadi do finalne utakmice Lige nacija u kojoj su Hrvati nesretno na jedanaesterce poraženi protiv Španjolaca.

Njegova energija uistinu je golema, nepresušna, mahnita. On je očito ostao u Realu sukladno svojoj želji da i dalje ostane u hrvatskoj reprezentaciji. Prođe s njom kroz kvalifikacije za Euro, te odigra europsku smotru na razini koja je za njega uobičajena. A to je samo – vrhunska!





Modrić će uzeti ‘brutalne milijune’ iduće godine

Svi se moramo veseliti što će nam Modrić zacijelo ostati u reprezentaciji. Dakle jedna era, koju ćemo nazivati Modrićevom, još nije završila. I očito ćemo se još nauživati Modrićevih igara. I moramo biti sretni zbog toga. Svjedočiti njegovom poimanju sporta i nogometa i za nas navijače jest privilegija.

U redu, tako će valja i biti. No, što će biti dogodine? Kada istekne Modrićev ugovor s Realom, kada završi Euro? Što će tada biti s Modrićem? Hoće li se zauvijek oprostiti od nogometa, od igračke karijere?

Uvjereni smo da se Luka Modrić neće od aktivnog igranja oprostiti sljedećeg ljeta. Uostalom, što tada ne bi otišao u Saudijsku Arabiju po ‘džeparac’? Bude li u dobroj formi, a on je zna održavati eto i u poznim godinama – za njega Saudijska Arabija i nije nemoguća opcija za godinu dana. Već navodno dolaze takve informacije da bi to mogao učiniti…

I takav bi u toj ligi bio jedan od najboljih. Dakako, to su samo neka naša razmišljanja. I još nam nešto pada na um. Što ne bi zajedno zaigrao s Brozovićem i Ronaldom u Al Nassru? Koji bi to ubitačan ‘trojac’ bio. Mislite li da je to baš tako nemoguće…