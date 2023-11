Modrić ih već odbio, Talijan opet piše o bogatašima: Objavio i njihov plan za Luku

Kako se bliži zimski prijelazni rok, oko Luke Modrića se opet zagrijalo, ovog puta zbog informacija koje ima i donosi talijanski novinar Rudy Galetti, pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu. Galetti tvrdi da za Modrićem ponovno vlada interes u Saudijskoj Arabiji, pišući o dva kluba iz bogate zemlje.

Kako je objavio Talijan, u igru za Modrićevo dovođenje se uključuje Al Ahli, a tom klubu to nije prvi put s obzirom na to da ih je hrvatski reprezentativni kapetan tijekom ljeta već odbio. Al-Ahli je tada imao ponudu za oko 50 milijuna eura po sezoni za trogodišnji ugovor za kapetana Vatrenih, no to nije poljuljalo Modrićev stav da ostane u Real Madridu.

Sada je u igri i Al-Ittihad, piše Galetti, a objavio je i kako ide plan za potencijalno Modrićevo dovođenje u Saudijsku Arabiju.

Kako je na Twitteru, današnjem X-u, objavio Talijan, Al-Ahli bi Modrića htio dovesti ove zime, prije nego mu istekne ugovor s Realom.

Al-Ittihad se također uključio u utrku, a plan oba kluba je da prvo stupe u kontakt s Modrićem i od njega dobiju ‘zeleno svjetlo’, nakon čega bi se okrenuli razgovoru s Madriđanima s obzirom na to da bi trebalo dogovoriti puštanje kapetana Vatrenih prije završetka ugovora.

🚨🗣️ #AlAhli are ready to get back in touch with Luka #Modric trying to tempt him already for the winter transfer session.

🔥 #AlIttihad are also interested in the 🇭🇷 CM: both clubs will work to obtain his green light before contacting #RealMadrid. 🐓⚽ #RMCF #Transfers pic.twitter.com/OAhq5VKMzy

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) November 8, 2023