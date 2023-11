Modrić i Real zanijemili zbog scene u Madridu, Majer asistirao u Njemačkoj

Autor: Ivor Krapac

Real Madrid je s Lukom Modrićem kao kapetanom momčadi u 12. kolu španjolskog prvenstva na Santiago Bernabeuu ugostio Rayo Vallecano i ostao je razočaran završetkom utakmice bez golova, a susret u Madridu imao je i neugodnu scenu u 10. minuti.

Jude Bellingham, nova velika Realova zvijezda, imao je pad na rame nakon jednog duela, ostao je ležati na terenu, ali uspio se podignuti i nastaviti utakmicu. Bila je to scena koja je zabrinula Real, 20-godišnji Englez jako puno znači momčadi Carla Ancelottija, a olakšanje je donijelo što se ubrzo nakon pada i ležanja na travnjaku ipak uspio vratiti u susret.





Sve se zbivalo nedugo nakon što je Bellingham primio priznanje za najboljeg igrača prošlog mjeseca u španjolskom prvenstvu na kratkoj svečanosti uoči početka utakmice.

Jude Bellingham ✨ pic.twitter.com/6a4PGTLGhg — Real Madrid Fans 🤍 (@MadridismoreaI) November 5, 2023

Modrić je s kapetanskom vrpcom Reala igrao do 69. minute, kada ga je zamijenio Rodrygo.

Nakon remija bez golova, Real je ostao na drugom mjestu s dva boda zaostatka za vodećom Gironom, najvećim iznenađenjem rane faze prvenstva u Španjolskoj. Trećeplasirana Barcelona ima dva boda manje od Reala.

Majer asistirao u remiju Kovačevih

U Njemačkoj, Lovro Majer je u 10. kolu Bundeslige bio asistent u dresu Wolfsburga u dolasku do 2:2 protiv Werdera iz Bremena. Za momčad Nike Kovača su strijelci bili Vaclav Černy u 37. i Kevin Paredes na Majerovu asistenciju u 59. minuti.









Wolfsburg s Nikom Kovačem na klupi je Paredesovim golom došao do 2:1, no gosti su imali odgovor realizacijom Rafaela Borrea za završnih 2:2. Bilo je to u 65. minuti, a prije toga, u utakmici preokreta, Werder je imao 1:0 golom Marvina Duckscha u sedmoj minuti.

Majerovu asistenciju pogledajte u sažetku utakmice – ovdje.









Wolfsburg je nakon ovog boda deveti na ljestvici, a Werder je na 12. mjestu.

Olakšanje za Hrvate u Ajaxu

Ajax je u 11. kolu nizozemskog prvenstva nastavio svoj bijeg iz opasne zone s 4:1 protiv Heerenveena na domaćem terenu. Strijelci u korist Ajaxa bili su Steven Bergwijn (25′), Brian Brobbey (42′) i dva puta Chuba Akpom (84′, 90’+2). Jedini gol za goste postigao je Luuk Brouwers, za privremeno smanjenje na 2:1 u sudačkoj nadoknadi na kraju prvog poluvremena.

Josip Šutalo odigrao je cijelu utakmicu u obrani Ajaxa, a Borna Sosa ušao je u završnici susreta, u 83. minuti. Jakov Medić ostao je na Ajaxovoj klupi.

Pobjedom kod kuće, momčad s trojicom Hrvata skočila je na 11. mjesto, sada s tri boda više u odnosu na zonu ispadanja.

Rebić asistent u porazu

Nakon što se u Turskoj pisalo da je bio u problemima s trenerom Burakom Yilmazom, otpisani Vatreni Ante Rebić vratio se u momčad Bešiktaša i asistirao je za drugi gol svoje momčadi u porazu od Antalyaspora u 11. kolu turskog prvenstva.

Bilo je 3:2 za Antalyaspor, a Rebić je poslije ulaska u 60. minuti svoju asistenciju ubilježio za gol Jacksona Muleke u 79. minuti. Bešiktaš je time smanjio zaostatak na 3:2, koliko je ostalo do kraja utakmice.

Poslije ovog poraza, Rebićeva momčad je peta na ljestvici s velikih 12 bodova zaostatka za vodećim Galatasarayem.

Rebićevu asistenciju pogledajte – ovdje.