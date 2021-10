MODRIĆ I DALIĆ ŽESTOKO KRITIZIRALI IDEJU! ‘Pa nas ne ništa ne pita, ovo nema smisla!’

FIFA bi uskoro mogla upasti u velike probleme. Nekoliko nogometnih saveza u Europi zaprijetilo je da će napustiti Međunarodnu nogometnu federaciju.

Naime, velikom broju nogometnih saveza ne sviđa se ideja FIFA-e da se Svjetska prvenstva igraju svake dvije godine, prenosi DPA. Isti izvor navodi kako bi se na tu odluku moglo odlučiti više od deset europskih nogometnih saveza.

“Ovo je najgore moguće rješenje i ekstremna mjera. Ali ako ne ide drugačije, iskoristit ćemo ga kao protest prema FIFA-i i njihovim planovima”, poručio je predsjednik Danskog nogometnog saveza Jesper Moeller.

Novoj ideji FIFA-e oštro se protivi i CONMEBOL, Južnoamerička nogometna federacija, kao i UEFA. Većina igrača također nije na strani FIFA-e, Sindikat igrača, FIFPro, također je izrazio nezadovoljstvo i zabrinutost glede nove ideje. Međunarodni olimpijski odbor pak smatra da bi takva odluka jako naštetila drugim sportovima.

Gianni Infantino (FIFA President): “The Super Bowl is played every year, so why not a World Cup every 2 years?” pic.twitter.com/d6kqXRuSHF

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 14, 2021