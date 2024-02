Modrić golčinom ‘zapalio’ internet i veliki dio tribina poslao u očaj: ‘On je najveći svih vremena’

Neki potezi Luke Modrića u sjajnoj karijeri se jako pamte, a jedan od takvih je ovih dana opet aktualan s obzirom na to da je ždrijeb europske Lige nacija u istu skupinu smjestio hrvatsku reprezentaciju sa Škotima. Posljednji put kad su ove dvije nacionalne momčadi išle jedna na drugu u službenoj utakmici, kapetan Vatrenih istaknuo se fantastičnim golom kojim je Škote gurnuo prema porazu s 3:1 u ljeto 2021. na Europskom prvenstvu, na Hampden Parku u Glasgowu.

Modrić je sjajnim golom za 2:1 u 62. minuti pokazao jedan od svojih specijaliteta, udarac vanjskim dijelom noge, a napravio je to na način koji je ostavio škotskog golmana Davida Marshalla bez odgovora i veliki dio tribina bacio u očaj. Škoti su time u Glasgowu pali u rezultatski zaostatak u utakmici koja je do tada za Vatrene bila baš teška, a kako je Luka sjajno naciljao i pogodio, prisjetimo se – OVDJE.

Tim udarcem je Modrić ‘zapalio’ internet s obzirom na to da se njegova majstorija prikazivala, ‘lajkala’ i komentirala na različitim društvenim mrežama, a tog dana se upisao i u povijest hrvatske reprezentacije postajući najstariji strijelac za Vatrene na nekom Euru. Tada je imao 35 godina i 286 dana, a na dolazećem EP-u, ovog ljeta u Njemačkoj, imat će priliku zabiti na pragu punih 39 godina, uoči rođendana koji slavi u rujnu.

📊| Luka Modrić vs Scotland:

• 94 minutes

• 1 goal

• 1 assist

• 115 touches

• 86 passes

• 1 key pass

• 100% successful dribbles

Best midfielder in the world. 🇭🇷 👑 pic.twitter.com/v1Jkiclhv5

— Madrid Zone (@theMadridZone) June 22, 2021