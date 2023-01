MODRIĆ DOBIO NOVO PRIZNANJE: Navijači Reala odbrali Luku među najbolje u prošloj godini

Prošla godina za kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luku Modrića bila je vrlo uspješna za njegov klubu Realu iz Madrida, a novo priznanje dobio je i od navijača Kraljevskog kluba.

Real i Luka prošle godine osvojili su LaLigu i Ligu prvaka, dok je Modrić s reprezentacijom osvojio i broncu na Svjetskom prvenstvu u Katru.

Tako je više od pola milijuna navijača Reala glasovalo za najbolje igrače u prošloj godini na Twitter grupi Madrid Xtra, a među njima je i naš Luka Modrić, koji je proglašen najkonzistentnijim igračem kluba.

Your Real Madrid most consistent player of the year: Luka Modric! 🇭🇷 pic.twitter.com/qgp2kv8UkV

— Madrid Xtra (@MadridXtra) January 1, 2023