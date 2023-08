Modrić će profitirati zbog ozljede suigrača: Vraća se u prvu postavu

Luka Modrić proživljava možda najteže trenutke od kada je došao u Real iz Madrida, ali situacija bi se drastično mogla promijeniti ozljedom Viniciusa Jr-a.

Naime, kako piše španjolska Marca, ozljeda Viniciusa je teža nego što se mislilo na prvu pa će tako izgleda napadač Reala i brazilske reprezentacije, umjesto nekoliko tjedana, Brazilac morati mirovati oko dva mjeseca.

Podsjetimo, Vinicius se ozlijedio u prošlom kolu La Lige skoro na samo početku utakmice protiv Celte, koju je Kraljevski klub dobio 1:0.

Ulazi Luka

“Ancelotti sada mora odlučiti hoće li za idućih mjesec i pol, koliko neće biti Viniciusa, njega zamijeniti drugim napadačem ili će ustuknuti pred hijerarhijom. Odnosno, iskoristiti ispadanje iz momčadi napadača, da u prvi sastav vrati legendarne veznjake Modrića ili Kroosa”, analizira situaciju Marca i dodaje:

“To znači da Ancelotti za to razdoblje taktiku 4-3-1-2, s kojom je ušao u sezonu, može promijeniti u 4-2-3-1 kao protiv Celte za vikend. Tamo su iza Joselua, koji je ušao kao istureni napadač, bili Valverde, Bellingham i Rodrygo.

🚨 Ancelotti is thinking about 2 options to replace Vinicius in the XI:

1. Add Luka Modrić or Toni Kroos with Rodrygo – Bellingham upfront (can be a 4-4-2 or 4-3-3 with Valverde RW).

2. Rodrygo + Joselu or Brahim with 4 midfielders. @marca pic.twitter.com/V3J2ksvoBv









— Madrid Xtra (@MadridXtra) August 29, 2023