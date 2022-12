‘MODRIĆ ĆE JOŠ DUGO VODITI HRVATSKU!’ Dalić oduševio najavom: ‘Nestvarno je što on radi!’

Predvođena Lukom Modrićem, Hrvatska briljira na drugom uzastopnom Svjetskom prvenstvu. U svim krajevima svijeta hvali se novi uspjeh Vatrenih, a u pogledu dalje, jedna od onih priča koje privlače pažnju se tijekom ovog SP-a ‘vrti’ oko budućnosti hrvatskog nogometnog velikana u reprezentativnom dresu.

Sada je vrijeme za slavlje, sutra će doći red da se misli okrenu prema polufinalu koje čeka u utorak u osam navečer po našem vremenu, no tu je i dalje priča oko kapetana – koje se nakon prolaska u četvrtfinalu protiv Brazila dotaknuo izbornik Zlatko Dalić.

Izbornikove riječi oduševile su hrvatske navijače, s najavom da kapetan Vatrenih neće ići – nikamo!





‘Neki su ga počeli otpisivati’

“Neki su ga počeli otpisivati, ali on se vratio i doveo je Hrvatsku u polufinale. Luka Modrić će još dugo voditi Hrvatsku, to vam ja kažem”, kazao je Dalić pričajući o kapetanu nakon ulaska u polufinale.

Velike pohvale zaslužila je hrvatska legenda, koja vuče i vodi igru Vatrenih kao da mu je barem 10-12 godina manje, a ne 37, koliko je napunio ranije ove godine. Tu snagu istaknuo je i Zlatko Dalić, ističući da je Modrić veliki profesionalac koji osim treniranja s momčadi voli uložiti trud i dodatno, radeći na sebi individualno.

‘Nije umoran, nije izostao ili stao…’

“Igrao je 120 minuta, vodio nas do pobjede, zabio penal kad je trebalo. To što on igra je nestvarno. Nije umoran, nije izostao ili stao. Kada sam htio mijenjati, rekao je da je potpuno spreman. U četiri dana igrati dvaput 120 minuta, to je nestvarno”, opisao je Dalić govoreći o Modrićevoj vrijednosti koja traje.

Valjda je ostalo još dovoljno ‘goriva’ za nastavak SP-a, za dvije utakmice u sljedećem tjednu, s nadom da će posljednja biti ona finalna, za devet dana, u nedjelju, 18. prosinca.

Najavljujući SP, Modrić je kazao da bi proslava s trofejem na SP-u bila idealna za oproštaj za reprezentacije, bilo bi sjajno imati trofejni dio takve najave pa da se onda ipak poljuljaju kapetanove riječi dok čekaju novi veliki izazovi hrvatske reprezentacije, već za koji mjesec s početkom kvalifikacija za Euro.

Idućeg ljeta igra se i završni turnir europske Lige nacija, bit će tu još puno posla nakon što završi ovo sjajno Svjetsko prvenstvo…