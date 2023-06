Modrić bi i u Hajduku razvalio: ‘Pa niti u Dinamu ga nisu odmah prepoznali, glupo je tražiti krivca u Splitu’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Zoran Vulić nikad, baš nikad, nije minorizirao učinke, dosege i maestralnosti kapetana hrvatske reprezentacije. Kao trener koji uz vođenje brojnih klubova, Hajduka nekoliko puta, ali i s iskustvom iz reprezentacije jer je bio pomoćnik izborniku Ottu Bariću, Luku Modrića češće gleda iz perspektive nacionalne vrste nego klubova u kojima je igrao. Ali, Vulić nam kaže:

“A zapravo je svugdje bii najbolji, u mostarskom Zrinskom, zaprešićkom Interu, Dinamu, Tottenhamu, Realu. Samo u jednoj rečenici vidite koliko jentežak i zahtjevan bio njegov nogometni putl I kako se gradio, naposljetku i sagradii. Kao jedan od najboljih u svijetu, u povijesti nogometa. Uostalom, Zlatna lopta 2018. godine to potvrđuje”, veli nam Vulić.

Ako razgovor odvedemo hipotetički zašto Luka Modrić nije završio u Hajduku ili kakav bi bio u Hajduku, Vulić će vam reći:





Luka je jedinstven

“Da je igrao u Hajduku bio bi najbolji. Jer, on gdjegod je igrao bio je najbolji. A zašto nije završio u Hajduku? Pa, na to je zaista teško odgovoriti. I bespredmetno je trađiti krivca. Teško je procijeniti što će biti od nekog momka dok je još jako mlad. Pa, ni u Dinamu to nisu na vrijeme prepoznali.”, kaže i dodaje:

“Što je Lukinom karakteru i osobnosti samo pomoglo. Bez razmišljanja prihvatio se igranja u Bosni i Hercegovini, tamo osnažio u tom teškom natjecanju, bio prvak s mostarskim klubom. I onda, nije se vratio u Dinamo, nego su ga poslali u Inter i dalje čekali da vide kakav je on. Izdržao je sve i u Dinamu sjajio, ostalo znate, Tottenham, Real, medalje na svjetskim prvenstvima, globalna popularnost”

Sad je odbio deset puta veću ponudu iz Saudijske Arabije da bi ostao u Realu, makar bio pričuva?

“Da, ali morate znati, i vi i ja, da se takvi kao Modrić rijetko rađaju. Gledajte, on je čovjek iz Reala, dugogodišnji temelj te slavne momčadi. Real drži samo do takvih. Zapamtite ovo – on je njihov dugogodišnji temelj! Bilo je i prije u Realu velikih igrača pa su bili prolaznici, ono, došli, probali ih i nestali. Modrić nije takav. On svaku utakmicu igra isto i to je tajna njegove dugovječnosti i u Realu i u hrvatskoj reprezentaciji. On drugačije ne zna. Nego da bude najborbeniji na terenu. Modrić je jedan od najboljih svjetskih igrača i u tome leže svi odgovori”!

Naš znani trener, igrača i trenerska legenda zapravo, Zoran Vulić u svojim opservacijama s nama često se dotiče Modrića, pa nas njegova rečenica „kako se reprezentacija pogubi kada iz igre izađe Modrić” potaknula i na razmišljanja u dva smjera. Što zaista nakon Modrića kada ode…

“To se ne može lako riješiti, onda se krpate na način da igrate na prostoru gdje imate najbolje igrače. Mi smo, sjećam se, puno forsirali Srnu na boku koji je bio ubitačan i probitačan, a naši vezni igrači poput Rosse zaista su bili najborbeniji na terenu. Možda nisu bili lucidni kreatori, ali su ostavljali krv na terenu.”, rekao je i dodaje:









“Bojim se da će nakon Modrića Hrvatska osjetiti taj problem. Uostalom, nema reprezentacije i momčadi na svijetu koja ne bi bila osakaćena neigranjem takvog igrača kao što je Modrić. Da bi se barem malo nadomjestilo Modrićevo neigranje cijela momčad mora biti žešća i borbenija na terenu barem za trećinu”, zaključio je Vulić.