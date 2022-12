MODRA LEGENDA OTVORENO O SITUACIJI U DINAMU: ‘Grad i navijači ne mogu upravljati klubom’

Situacija u Dinamu napetija je nego ikad prije, dvije struje u klubu krenule su u otvorenu borbu za pozicije, a daleko od ‘cirkusa iz Maksimirske šume, nalazi se legenda Modrih Velimir Zajec.

Zeko provodi ovo vrijeme u obiteljskom ozračju u Grčkoj nadomak Atene, a tamo su ga našli iz Sportskih novosti i upitali ga kako gleda na trenutnu situaciju u Dinamu.

“Iskreno, nisam upućen baš u sve potankosti, pa je onda nemoguće donositi bilo kakav konkretni sud. Ali, oko Dinama je uvijek bilo “borbeno”, nikad u Maksimiru nije bilo mira. Jer, Dinamo je svima zanimljiv, uvijek je bio, jest i uvijek će biti”, izravan je na početku bio Zeko.

Privatizacija kluba

“Stava sam da se Dinamo mora privatizirati! Uvjeren sam da je to najbolje rješenje, mora se znati titular vlasništva, koji će na sebe preuzeti odgovornost vođenja kluba. I to bi bilo rješenje za sva vremena. Oduvijek sam bio pobornik takvoga rješenja, kad sam radio u klubu govorio sam o tome, ali nije bilo pomaka u tom smjeru”, mišljenja je Zajec i dodaje:

“Nisam baš siguran da bi mnogima to “leglo”, međutim, uvjeren sam da je to jedino rješenje koje bi osiguralo Dinamu normalnu egzistenciju i uspješan život. Dugogodišnji sam zagovornik privatizacije, neovisno o tome tko je vodio Dinamo, je li mi bio simpatičan ili ne, jednostavno smatram da je to jedino pravo rješenje. I iza toga čvrsto stojim”, rekao je Zajec koji je mišljenja da Grad ne može upravljati Dinamom:

“Grad Zagreb, kao vlasnik stadiona, mora biti zastupljen u tom klupskom vlasništvu s određenim postotkom, ali većinski vlasnik mora biti netko drugi, neki privatnik, ili privatna grupacija. I u takvom odnosu snaga, Grad ne bi trebao sudjelovati u upravljanju klubom”, rekao je Zajec i naglasio:

“Iskoristit ću priliku ovu priliku da istaknem kako je golema sramota da Hrvatska, istinska nogometna sila, nema pošteni stadion! I to je sramota svih onih koji vode glavnu riječ i u politici i u sportu”, oštar je Zeko.

Privatizacija i navijači

“Ovo je zapravo idealan trenutak za ozbiljno razmišljanje o privatizaciji, popularnost nogometa na najvišoj je razini, okreće se veliki novac. Međutim, taj se posao ne može obaviti preko noći”, kaže Zajec i naglašava loš Hajdukov model:

“Svugdje sam bio, i u privatnim klubovima i u udrugama, pa na osnovi svog iskustva mogu reći da je ovo najgora solucija kad su članovi Skupštine praktički vlasnici kluba. Ili Hajdukova inačica, u kojoj su navijači klupski vlasnici. Čast svakome, poštovanje i Bad Blue Boysima i Torcidi, ali to je nedopustivo. Navijači, jasno je, moraju biti sastavni dio klupskog života, ali u normalnim okvirima, a ne kao klupski vlasnici”, i za kraj je naglasio kako je mišljenja da će Dinamo biti opet prvak, a dugoročno duboko zagovara već spomenutu privatizaciju:

“Dinamo je uvijek znao naći izlaz iz raznih “tunela”, vjerujem da će tako biti i sad. No, sigurno je da što prije treba pronaći rješenje, ali ne instant-rješenje, nego rješenje za sva vremena, za dugogodišnju klupsku uspješnu egzistenciju. I opet ću ponoviti: privatizacija Dinama bila bi to željeno i najbolje dugoročno rješenje”.

