‘MNOGI SU MISLILI DA ĆEMO SE POTUĆI’! Piksi o krahu Srbije: ‘Hoće nas neki srušiti odavdje! Postoje razlozi zašto se to dogodilo’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Nije bilo lako u taboru Srbije prihvatiti završetak puta u skupini na Svjetskom prvenstvu u Katru. Očekivanja su bila puno viša, no dok je natjecanje trajalo, u prvi plan izbilo je dosta problema u momčadi koja se kući vratila nekoliko dana poslije posljednje utakmice u skupini.

Taj povratak je bio skroman, s malim brojem navijača koji su dočekali momčad po slijetanju u Beograd, kako smo već pisali. Ono što se zbivalo nije lako palo igračima i izborniku Draganu Stojkoviću, a u pogledu unatrag na nastup u Katru, legendarni Piksi je o svemu još jednom govorio na konferenciji za novinare u Beogradu.

Kako je opisao srpski izbornik, osjetio je potrebu da priča u javnosti, a one ključne stvari, mogućeg uzmaka s klupe, neće biti, barem za sada. Na SP-u nije bilo ispunjenja očekivanja, cilj je bio plasman dalje iz skupine, a onda i poneki korak više, no do toga nije išlo. Kako je Piksi kazao, igrači nisu bili na 100 posto svojih mogućnosti, a u toj priči otišao je u dodatno obrazlaganje. “Postoje razlozi zašto se to dogodilo”, istaknuo je.





‘Teško je bilo očekivati i da će igrati’

Nekoliko vrlo bitnih igrača bilo je opterećeno ozljedama prije SP-a, što je ostavilo trag.

“Bilo je to praktički početkom studenog, odnosno 14. studenog kad smo se ovdje našli prije odlaska na put. Znajući situaciju i zdravstveni bilten naših ključnih igrača, a tu neću praviti razliku je li netko važniji od nekog drugog, njihovo zdravstveno stanje bilo je takvo da ako bismo realno gledali, teško je bilo očekivati i da će igrati. Ipak, bilo bi nenormalno da ih nisam vodio u Katar. Golovima, asistencijama i ponašanjem doveli su do toga da se poslije Portugala narod veseli”, veli Piksi.

‘To nitko nije mogao promijeniti’

Srpski izbornik dodao je da se nije moglo ‘gurati’ dalje zbog tih problema u momčadi. “Znao sam da će biti teško doći do drugog mjesta u grupi, ali naravno, to nisam mogao reći javno. Teško je to sakriti, tu emociju. Znao sam da neću imati taj duh tima iz kvalifikacija, spremnost igrača na 100 posto. To nisam mogao promijeniti niti ja, a ni naša medicinska ekipa”, istaknuo je Piksi.

‘Ginuli su za dres Srbije’

Stojković nije zaobišao temu o spremnosti igrača, ali ni onu o atmosferi u svlačionici. Tu je, kako tvrdi, sve bilo u redu, bez obzira što se pričalo o nemirima i između ostalog, i o ljubavnim trokutima u kojima su se spominjali reprezentativci s tuđim suprugama ili djevojkama, a sve unutar svlačionice.

“Skidam kapu na borbenosti, na motivaciji, fenomenalnoj atmosferi. Mnogi su očekivali da ćemo se potući u svlačionici, da ćemo jedni drugima vaditi oči. To se nikada neće dogoditi. Ta požrtvovnost, igranje pod injekcijama, s prijetnjom da se duže izostaje s terena, to se mora poštivati, ginuli su za dres Srbije. Izražavam zadovoljstvo jer imam takvu grupu momaka, ovo je samo jedan maksimum za stanje u kojem smo bili. Čak i tu smo bili u stanju proći grupu, ali to nije bila situacija za dalje. To je moj pogled”, kazao je Piksi.

Jedna od tema bili su i unutarnji neprijatelji, oni u Srbiji.









“Takvih ima, naravno, samo se trudim obavljati posao kako znam i kako mogu. Znam li i mogu, to je pitanje, ali imam čist obraz koji nitko neće uspjeti uprljati. Nitko”, kazao je.

“Znate što se događalo u prošlosti, da neki igrači moraju igrati i da se mijenja popis prije utakmice u svlačionici. To je istina, potpuna istina. Zato nas nema 25 godina, zbog takvih stvari. Sada netko dođe i počisti takve stvari, puno toga dovede u red, i to naravno ne valja. Mnogima ne odgovara bistra voda jer su naviknuti na to da se živi u mulju. U bistroj vodi se sve vidi, a pokušaj da mene uvuku u taj mulj neće uspjeti. Da ja nekome odgovaram… Svatko neka radi kako misli, ali miješanje u momčad – ne postoji nijedan čovjek u državi koji se u to može miješati dok sam ja izbornik. Kao takav, mnogima ne odgovaram. Obraz mi je čist, ne ulazim u kombinacije s menadžerima, niti činim nekome nešto zbog svoje koristi. Takvo nešto se neće ni dogoditi”, bio je oštar srpski izbornik.

Stojković je najavio i nastavak posla.









“Mnogi su očekivali da se tu nešto događalo, da je bilo scena, nekakvih neugodnih stvari u svlačionici, pa i fizičkih obračuna. To ne priliči nikome, ali u našem slučaju, toga nije bilo, svima sam pružio ruku”, veli srpski izbornik.

“U ožujku nas čekaju utakmice kvalifikacija za Euro, želimo tamo odvesti Srbiju poslije 24 godine, igrati u Njemačkoj. Po komentarima, ako ih možda niste vidjeli, svi su bili u takvom tonu. Ovo je prošlo, bilo je nespremnosti, ali ožujak dolazi vrlo brzo. Svi su motivirani, računam da će svi biti tu, pratit ćemo kakvi su forma i zdravstveno stanje jer mi nemamo 40-50 igrača pa da nas boli glava od kvalitete koga da izaberemo. Ovisit će to o puno stvari, ovo je prvi dan dolaska iz Dohe, ima dovoljno vremena da se povede računa o tim stvarima”, zaključio je srpski izbornik u pogledu dalje, prema novim utakmicama.