Mladom Vatrenom klub zabranio igranje za reprezentaciju: ‘On je u gubitku jer ovo je trebalo biti veliko iskustvo za njega!’

Autor: Ivan Lukač

HNS je obavijestio kako Los Angeles FC, klub mladog hrvatskog reprezentativca Stipe Biuka, ne želi ga pustiti na U21 Europsko prvenstvo koje ovaj mjesec čeka Hrvatsku.

“Nažalost, iz kluba je stigla nepovoljna odluka za nas i za Stipu, koji je bio jasan u želji da nastupa za mladu reprezentaciju kojoj je dao važan doprinos na putu do Eura. Žao mi je zbog Stipe, njegovih suigrača i izbornika jer se radi o odličnom igraču, no kako U-21 Europsko prvenstvo nije u Fifinom kalendaru, klub je imao pravo donijeti ovakvu odluku” započeo je tehnički direktor Stipe Pletikosa.

Zatim je dodao: “Uvjeren sam da bi za Stipu, a stoga i za njegov klub, ovaj nastup na Euru bio vrlo koristan i vrijedan, no u klubu to nisu tako prepoznali, a mi to moramo prihvatiti.”





Razočaranje

Za službene stranice HNS-a izjavu je dao i izbornik Dragan Skočić: “Žao nam je zbog ovakvog raspleta jer gubimo jednog odličnog igrača, ali s obzirom na manjak komunikacije od Los Angelesa proteklih tjedana nije neočekivana takva odluka.”

Nastavio je: “Mislim da je i Stipe ovime na gubitku jer bi mu Europsko prvenstvo bilo veliko iskustvo, no klub je donio odluku koju moramo prihvatiti i ići dalje. Barem nam je sada jasna situacija te se nastavljamo pripremati kako bi u maksimalnom izdanju dočekali početak Europskog prvenstva.”

Biuk je ovu zimu stigao iz Hajduka u MLS, a za LAFC je dosada odigrao 12 utakmica i zabio 2 gola i dodao jednu asistenciju. Što se tiče u21 ekipe za njih je dosada odigrao 10 utakmica i dva puta zabijao.

