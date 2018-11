MLADI ŠPANJOLAC ZAPRIJETIO VATRENIMA! ‘Dolazimo po pobjedu!’

Autor: Hina

Španjolska nogometna reprezentacija u srijedu je odradila posljednji trening u svom kampu pored Madrida prije puta u Zagreb gdje će u četvrtak (20.45 sati) igrati protiv Hrvatske u Ligi nacija.

Španjolcima će to biti posljednja utakmica u skupini pa ju doživljavaju kao finale budući da će se samo pobjednik skupine plasirati na završni turnir.

“Pobijedimo li idemo dalje. Stoga je logično da nam je to utakmica na život ili smrt. Poznajemo dobro Hrvatsku te smo svjesni kako je sjajno odigrala na Svjetskom prvenstvu. Bit će to teška utakmica”, rekao je 23-godišnji stoper Mario Hermoso u razgovoru za novine Marca.

Uoči utakmice u Zagrebu Španjolska ima šest bodova, Engleska četiri, a Hrvatska jedan bod i utakmicu manje. Hrvatska će u nedjelju gostovati kod Engleske u posljednjoj utakmici skupine, a da bi prošla dalje mora pobijediti i Španjolsku i Englesku.

“Svjesni smo koliko znače tri boda u ovoj utakmici. Prije ove reprezentativne pauze razgovarao sam sa suigračem Lukom Modrićem. Obojica znamo koliko je i jednima i drugima bitan ovaj susret”, istaknuo je 22-godišnji veznjak Dani Ceballos za televizijski program El Chiringuito.

“U Hrvatsku idemo po pobjedu”, poručio je 22-godišnji vezni Rodrigo Hernandez u razgovoru za španjolski javni radio RNE i podsjetio kako je 2-3 poraz od Engleske u posljednjoj utakmici pokazao kako “igrači nisu strojevi”.

Nakon što je ljetos Španjolska ispala već u osmini finala Svjetskog prvenstva od domaćina Rusije na 11-erce na klupu “furije” sjeo je Luis Enrique koji se bio godinu dana odmarao nakon trogodišnjeg posla u Barceloni. On je pomladio momčad pozvavši igrače poput Hernándeza i Hermosa no uz podršku iskusnih igrača poput 32-godišnjeg kapetana Sergija Ramosa i 30-godišnjeg veznog Sergija Busquetsa. Španjolsku želi vratiti u novo zlatno razdoblje kakvo je bilo od 2008. do 2012. godine kada je osvojila dva Europska te jedno Svjetsko prvenstvo.

“Enrique smatra kako nije potrebno napraviti totalni zaokret u momčadi, ali je odlučio napraviti promjene. S njime je počela evolucija u našoj igri. To je nešto što se bilo dogodilo u Barceloni ili Real Madridu. Sve se ekipe u određenom trenutku moraju reciklirati”, rekao je Hernandez, jedan od tih novih igrača na sredini terena koji će morati provesti u djelo Enriqueove zamisli.

Enrique je zadržao 11 igrača koji su igrali na SP-u gdje su izbornici Julen Lopetegui i Fernando Hierro inzistirali na dugom posjedu lopte.

“Enrique nam sada govori da nije sve u posjedu lopte nego da moramo dolazi pred protivnička vrata”, napomenuo je Hernandez.

Španjolci i sada žele imati kontrolu nad loptom no napadaju okomito te se ofenzivni igrači ubacuju u prostor u napadu. Nakon ljeta su upisali tri pobjede, protiv Engleske (2-1), Hrvatske (6-0) i Walesa (4-1) te upisali jedan poraz od Engleske (2-3).