MLADI HRVAT NE PRESTAJE ZABIJATI: Iako je doživio razočaranje ne posustaje

Iako je nedavno njegov RB Salzburg doživio debakl u finalu juniorske Lige prvaka protiv Benfice, mladi hrvatski napadač ne prestaje zabijati za svoj drugi klub.

Naime, 18-godišnji Roko Šimić je na posudbi u austrijskoj drugo ligi kod Lieferinga za koji je protiv GAK-a iz Graza zabio za rano vodstvo, no gosti su kasnije izjednačili te je utakmica završila 1:1.

Roko je tako ovim golom došao do brojke 14. u prvenstvenim susretima uz tri asistencije za svoj klub, koji je u sredini ljestvice druge austrijske lige.

Ne prestaje zabijati

Uz ovih 14 golova za klub Roko je u nastupima za juniorsku momčad RB Salzburga u Ligi prvaka zabio još sedam golova i dodao tri asistencije, a nastupajući za mladu reprezentaciju hrvatske zabio je još šest golova, te je na impresivnoj brojci od 27 golova u tri različita natjecanja.

Roko Šimić this season:

☑️20 games, 14 goals & 3 assists for FC Liefering

🐂9 games, 7 goals & 3 assists for RB Salzburg U-19

🇭🇷8 games & 6 goals for Croatia U-21





Getting ready to conquer the Austrian Bundesliga next season. pic.twitter.com/QrWcPlkNav

— Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) April 29, 2022