Mladi Hrvat (16) pobijedio sva tmura predviđanja liječnika i sad je pred prilikom života

Priča o upornosti i želji za životom mladog vinkovačkog nogometaša, 16-godišnjeg Matka Boškovića, inspirativna je na toliko načina, jer je još pri rođenju ostao bez kisika i liječnici nisu imali dobre prognoze za tek rođenog Matka, ali je on snagom obitelji i volje prevladao sve svoje nedaće i sad stoji pred prilikom života.

“Kada se rodio ostao je bez kisika i liječnici su rekli kako Matko neće moći niti hodati, da će vegetirati. No, imali smo liječnicu Majstorović koja je rekla kako će ga srediti. Zatim smo krenuli na vježbe s liječnicom Kristić i jedino mu se prsa nisu razvijala.

Tada mu je doktorica rekla da će igrati nogomet ili plivati. Budući da živimo pored stadiona izbor je bio jednostavan. Tako je krenula njegova nogometna priča, a u međuvremenu nikada nije pokazao da bi odustao nego je samo išao dalje”, ispričala je majka Helen za Novosti.hr.

🟣🇭🇷 Excl: Fiorentina have agreed deal to sign 2008 born talent Matko Bosković from HNK Cibalia, all set to be signed.

Croatian centre back will join Fiorentina as they’re convinced he could be an important talent for the future. pic.twitter.com/9AQjf7xVpa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2024