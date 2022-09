MLADA ZVIJEZDA NA UDARU LOKALNIH MAFIJAŠA? Dva automobila su stradala, priča se o ‘krivoj’ djevojci

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Jako neugodna priča se ovih dana povezuje s velikim nizozemskim nogometnim talentom, 20-godišnjim Mohamedom Ihattarenom, koji trenutno svoj igrački put gradi u Ajaxu u kojem je na posudbi iz Juventusa. Mlada nizozemska zvijezda pretrpjela je stres nakon što mu je u Utrechtu zapaljen automobil, Porsche Panamera čija je vrijednost 180 tisuća eura, ali priča se i o zapaljenom BMW-u 3 koji pripada njegovom bratu. U slučaju zapaljenog Porschea koji vozi 20-godišnji nogometaš, postoji sumnja da iza svega stoje tamošnji mafijaši.

Policija u svojoj istrazi ide u takvom smjeru nakon što je započeta analiza snimki s nadzornih kamera, s informacijama da su se oko doma 20-godišnjeg nogometaša i njegove obitelji kretali sumnjivi ljudi. Spominje se da su bili i u automobilu koji je Ihattaren dobio na korištenje od Ajaxa.

Automobili koji su gorjeli potaknuli su istragu, a kako u Nizozemskoj otkrivaju detalji ovog slučaja, dio ove priče je i djevojka koja dolazi iz sumnjive obitelji. Sve se počelo zaplitati nakon što je mladi nogometaš stupio u brak s tom djevojkom, poznatom i kao lokalnom zvijezdom na TikToku.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Yasmine (@iitsyasmine)

Veza ga uvela u probleme

Koliko se za sada zna, 20-godišnjem nog0metašu su zbog njegove veze počele dolaziti prijetnje iz kruga osoba bliskih djevojci s kojom je uplovio u bračne vode. Nakon zapaljenih automobila, istraga vodi u smjeru koji ukazuje na to da iza napada stoje opasni ljudi iz kriminalnog ‘miljea’.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Mohamed-Amine Ihattaren (@iamihattaren)









Nogometaš priča o – ljubomori

Policija se bavi istragom u kojem se sumnja da su napad izveli lokalni mafijaši, a Ihattaren se o svemu oglasio na Instagramu, u kojem je istaknuo svoje mišljenje o motivu napada ‘Ljubomora je u zraku. Srećom, materijalne stvari su lako zamjenjive’, bile su riječi mladog nogometaša.

S obzirom na ozbiljnost situacije o kojoj govore dosadašnji policijski tragovi, Ihattaren se neko vrijeme neće pojavljivati u klubu zbog vlastite sigurnosti. On sam nije pod optužbama za bilo kakvu kriminalnu aktivnost, no to ne vrijedi za ekipu za koju se sumnja da je izvela napad.

U međuvremenu, mlada nizozemska zvijezda dobila je ‘zeleno svjetlo’ da ne dolazi u klub, a problemi koji ga pogađaju podsjećaju na iznenadni prekid njegove igračke priče u Italiji. Iz Juventusa je bio poslan na posudbu u Sampdoriju, no potom, lani u listopadu vratio se u Nizozemsku uz objašnjenje da je otišao iz osobnih razloga.

Više detalja tada nije bilo otkriveno, no sada se ponovno priča o Ihattarenu zbog napada na auto kojim se služio…