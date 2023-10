Mlada zvijezda bi bila Modrić, došlo mu upozorenje: ‘Luka je čekao pa postao idol’

Autor: Ivor Krapac

Rana faza nove sezone nije donijela puno sreće za Luku Modrića u Real Madridu s obzirom na to da je u planovima Carla Ancelottija trenutno u drugom planu, a u prvi se probio Jude Bellingham koji zaslužuje niz pohvala za svoje predstave.

U godini u kojoj je proslavio 20. rođendan, mladi engleski središnji veznjak do sada ima sveukupno već 10 golova i tri asistencije u 10 nastupa za Real, mnogi da dižu u nebesa, no jedan bivši španjolski reprezentativac, rođeni Brazilac Marcos Senna, smatra da bi bilo dobro usporiti s nekim pohvalama.





Jedna od takvih je usporedba mladog Engleza s legendarnim Francuzom Zinedineom Zidaneom, a na to je Senna bio oštar smatrajući da se ne smije gurati 20-godišnjeg igrača tako visoko.

‘On je samo dijete’

“Takve usporedbe su odvratne, Bellingham je samo dijete, tek je započeo prvenstvo. Istina je da je krenuo sa sjajnim brojkama, mislim da to nitko nije očekivao, pa ni on sam. Radi se o talentu koji će obilježiti eru, ali rano je već sada imati takve usporedbe. Zidane je ono što jest, legenda s velikim nasljeđem”, rekao je Senna, a objavio je španjolski AS.

Jude Bellingham loves Real Madrid so much ❤️ pic.twitter.com/gxk2qZBndo — GOAL (@goal) October 18, 2023

Senna smatra da bi se o Bellinghamu u Realu moglo bolje prosuđivati nakon što u dresu madridskog kluba prođe tri sezone, a trebao bi ići putem kakvim je svojedobno prolazio Luka Modrić, s puno strpljenja prema njemu.

Marcos Senna je za slični primjer izdvojio i Karima Benzemu, a potom se okrenuo Modriću.









“Luka Modrić, njemu je također trebalo vremena da se prilagodi, ali je na kraju postao idol. Bellingham ima još puno godina ugovora, ali je rano pokazao da je dobar”, smatra bivši španjolski reprezentativac.

Po mišljenju Senne, za ovakvo uzdizanje 20-godišnjeg Engleza je još rano, koliko god impresivno krenuo kao igrač Reala.

Podsjetimo, Bellingham je došao s velikim očekivanjima s obzirom na to da je Real tijekom ljeta za njegovo dovođenje platio Borussiji Dortmund odštetu od 103 milijuna eura, po podatku Transfermarkta.

U međuvremenu, Transfermarkt procjenjuje trenutnu tržišnu vrijednost 20-godišnjeg engleskog reprezentativca na 150 milijuna eura, a s Realom je ugovorno vezan do ljeta 2029.