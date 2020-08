MLADA NADA OTIŠLA IZ DINAMA! Modrima milijun eura!?

Aktualni prvak Mađarske Ferencvaroš ponovno kupuje u Hrvatskoj.

Nakon što su potvrdili dolazak Myrta Uzunija iz Lokomotive, danas su Mađari objavili kako su doveli i mladog napdača Dinama Roka Baturinu.

Baturina je od veljače do kraja srpnja bio na posudbi u slovenskom Bravu, za koji je u 16 utakmica zabio osam golova uz dvije asistencije. Gol je zabijao svakih 45 minuta.

Za Dinamo je ove sezone odigrao samo 14 minuta, i to u srpnju prošle godine.

Klub iz Maksimira navodno će za ovaj transfer dobiti milijun eura.

U Dinamo je stigao 2017. iz Splita.

📣 Transfer news | We signed a young striker from Dinamo Zagreb. Welcome to the team, Roko Baturina! 💚#fradi #ftc #ferencvaros #TransferNews pic.twitter.com/63FXawfVJ5

— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) August 3, 2020