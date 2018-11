MISTERIOZAN GOVOR NIKE KOVAČA: Okupio igrače u svlačionici i neviđeno ih zbunio

Njemački Bild već neko vrijeme piše o Kovačevom odlasku iz Bayerna, a sada su ponovo pokrenuli tu temu objavom teksta o govoru kojim je Hrvat, navodno, najavio odlazak iz kluba. Naime, tvrde da je Kovač, uoči ogleda Lige prvaka protiv Benfice u Münchenu, održao govor svojim igračima.

Javljaju kako im je kazao da uskoro odlazi, ali da prije toga želi nešto napraviti.

New insider story from Bild claims that Niko Kovac made a speech to his players in the preparation for Benfica game, told them that he might be gone soon but that he wanted to do something before. Kovac said he’s not to blame and that it was the players who were on the pitch. pic.twitter.com/drRbPwzLHc

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 26 November 2018