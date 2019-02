MISLILO SE, ‘LAKO ĆEMO’, JE LI? Evo što Bjelica mora napraviti na Maksimiru da bi Dinamo prošao

Šteta! Velika šteta, Dinamo je imao prednost na gostovanju kod Viktorije Plzen, optimizam nas je zapljusnuo, jer Bjeličina momčad je igrala dobro u prvome dijelu. I tu je prednost ispustila, pritisak domaćih slomio je Dinamovu obranu koja očito u domaćoj ligi nije navikla na takav pritisak. Opet, ako pogledamo dublje, nije loše, postignut je zgoditak u gostima i Dinamo ima finu prigodu.

Štono vele mnogi treneri, neka je bolje i minimalno izgubiti da bi shvatili ozbiljnost situacije i riješiti sve u svoju korist nego zanositi se dobrim rezultatom i sve upropastiti.

Olmov pogodak sve nas je razdragao, no podsvijesno ili čuvanje rezultata ili štednja vremena obilo se o glavu Dunamovoj postavi. Viktorija uistinu nije loša momčad, ni slučajno. Zna napasti, zna riskirati, uporna do bola i čekala je.

Prvu nespretnost Dinamovog zadnjeg reda. Kad je to dočekala već je bilo lakše, uslijedio je posvemašnji juriš i dosegnuta je minimalna pobjeda. Ne, nije Dinamo eliminiran, ali ima problem, shvatio je snagu češkog suparnika i u uzvratnoj utakmici morati će imati svoje najbolje izdanje za konačan trijumf.

U kojeg moramo vjerovati. Dinamo je, to nam se i sad čini, bolja momčad, sklonija kombinatorici i napadu. Sigurni smo sa je Dinamo u ovoj utakmici čak morao više riskirati, nekoliko izleta prema naprijed završilo je pogrešnim dodavanjima, a tako blizu je bila pat pozicija po Viktoriju.

Aktivan rezultat, ajde barem to. Dinamo uz podršku svoje publike može skršiti Čehe, ali može i kleknuti. Dakle, Bjelica mora naći odgovarajuću postavu, iznaći pravo raspoloženje, uostalom, to je i njegov posao. On ga zna, možda mu malo nedostaje europskog iskustva, ali neka mu proradi mašta i neka te Čehe slomi.

Dinamo nije lošiji, već ta spoznaja dovoljna je za optimizam, no uz nužan oprez i strpljenje i ovo se da rješiti. Jest, bilo bi ljepše da je Dinamo pobijedio ili odigrao barem 1-1, ali u nogometu se nešto pita i suparnika. Uglavnom, valja se nadati, dobro analizirati suparnika koji ima pregršt slabih točaka, ali ima i jednu vrijednu vrlinu, to je rizik i upornost. Sada je to Čehe izvuklo, ne znači da će i sljedećeg puta.

Doista smo uvjereni da Dinamo i dalje ima šansu. Na Maksimiru nema šale, ne smije ni biti, jer Dinamo nije lošiji. Odlučivati će nijanse, a čim je tako, evo i nade, ne male, velike. Samo bez malodušja. Može se to, nisu Česi ništa posebno.