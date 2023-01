MISLAV ORŠIĆ JE I SLUŽBENO ‘SVETAC’: Southampton potvrdio potpis ugovora

Napokon je gotova saga oko potpisa Mislava Oršića za Southampton, koji je objavio kako je bivši igrač Dinama postao njihov član.

Nakon što su Dinamo i Southampton dogovorili uvjete suradnje i nakon što je Mislav Oršić prošao sve liječničke preglede, napokon je potpisan i ugovor između kluba i igrača.

Stručnjak za transfere Frabrizio Romano objavio je kako je Oršić među ‘Svece’ došao za šest milijuna eura, a cifra bi se uz bonuse mogla narasti do osam milijuna.

Oduševljeni smo

Southampton je na svojoj službenoj Twitter stranici objavio da je potpisao bivšeg igrača Dinama:

“SaintsFC je oduševljen da može potvrditi potpis krilnog igrača iz Dinama Zagreb”, pišu iz Southamptona, čiji je nadimak Sveci.

✍️ #SaintsFC is delighted to confirm the signing of winger Mislav Oršić from #DinamoZagreb:

