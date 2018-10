MIŠKOVIĆ NE DOPUŠTA KEKU DA ODE IZ KLUBA! Više nije trener, ali ima NOVU funkciju!

Previše je dobrog napravio za klub

Matjaž Kek točno je 2048 dana bio šef klupe u Rijeci, za to vrijeme uspio je osvojiti prvenstvo, dva Kupa, super kup i tri puta je igrao grupnu fazu Europske lige. Sada je tome došao kraj i Slovenac je svojevoljno dao otkaz.

“Smatram se najodgovornijim za ovaj rezultat. Čuo sam se s predsjednikom te sam dao neopozivu ostavku. To je zajednička odluka njega i mene”, kazao je Matjaž Kek nakon poraza Rijeke kod Gorice (2-1) u 10. kolu HNL-a.

Danas je, sukladno novoj razvoju situacije, održana presica, koju je vodio predsjednik kluba, Damir Mišković.

“Znam da je nedjelja i da bismo trebali raditi puno pametnije stvari, ali danas je i za mene vrlo emotivan trenutak jer je čovjek, koji je radio s nama zadnjih pet, šest godina, dao ostavku s kojom sam se ja složio jučer. Složili smo se da je u ovom trenutku najbolje da se rastanemo. On će ostati u klubu kao moj viši savjetnik za sve što se radi u klubu, ali dajmo mu da se odmori. Zahvalio bih mu se u ime svih u gradu Rijeci, svih koji vole klub.

Došlo je vrijeme da promijenimo način suradnje. Ja sam s njim bio povezan više nego bilo tko drugi, ali život ide dalje i tu neće biti problema. Na nama je da nađemo novog trenera, ali još nismo razmišljali o tome, da će do toga doći tako brzo. Jednostavno, dogodilo se i moramo ići naprijed. Na nama, stručnom dijelu ljudi koji rade o tome, Srećku, Manceu i meni, je da nađemo trenera sljedećih dana i iskoristimo pauzu da se stabiliziramo i nastavimo prema ciljevima koje smo zacrtali: da budemo u vrhu hrvatskog nogometa, da izborimo kvalifikacije Europske lige, da u sljedećih pet godina minimalno petero juniora dođe u prvu momčad. To je strategija, to nema veze s financijama. S tom strategijom tražit ćemo trenera.

Bilo je kriza i prije. Možda ova rezultatski nije najdublja, ali moramo započeti novi život. To ćemo i napraviti i dat ću sve od sebe da momentalno popravimo igru, stanje na tablici i da počnemo s novim pobjedama”, govorio je Mišković.

Među Miškovićem i Kekom nema zle krvi i obe strane ovu su situacije prihvatile vrlo zrelo:

“Mislim da smo dovoljno ozbiljni ljudi da znamo kada dođe kraj. Puno smo pričali prije, nije to bio prvi put. Zna se kad dođe kraj”, rekao je šef Rijeke.