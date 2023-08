Mišković ljutito poručio: ‘Neću u maksimirsku ložu, idem s Armadom na Jug!’

U nedjelju 21:05 na Maksimiru se igra derbi Dinama i Rijeke. Bit će to po mnogo čemu posebna utakmica. Početkom tjedna trener Rijeke, Sergej Jakirović postao je trener Dinama, a na klupu Rijeke zasjeo je Željko Sopić.

Navijače Rijeke naljutio je način na koji je Jakirović napustio klub, a predsjednika Miškovića ponašanje uprave Dinama koji su navodno sve napravili bez znanja Rijeke.

Predsjednik Rijeke odlučio je da na Maksimiru ne želi biti u počasnoj loži pokraj Dinamovih čelnika, već da će, zajedno sa svojom upravom, biti s Armadom na južnoj tribini maksimirskog stadiona.





Euforija

“Neću u maksimirsku ložu! Idem s navijačima na južnu tribinu. Ako budemo išli na utakmicu onda ćemo biti s našim navijačima – rekao je predsjednik Rijeke na predstavljanju novog trenera zajedno s članom klupske uprave i uglednim riječkim liječnikom dr. Nikolom Ivanišem.”

Komentirao je dolazak Sopića: ” Mi smo veliki klub, Željko Sopić je veliki trener i očekujem da ćemo zajedno nastaviti s uspjesima kao do sada. Svaki put se naježim, cijeli grad se digao na noge i stoji iza nas. U Lilleu smo pokazali srce, a morali smo im malo dati nade da nas pobijede.”

Za kraj je dodao: “Grad je na nogama zbog svoje ljubavi prema klubu, imamo više od 11 tisuća članova, a kad sam došao imali smo ih točno 365. Imamo više od 5000 pretplatnika, to je više od pola kapaciteta stadiona. Za sve nas to je još jedna dodatna obveza da ama baš svi u klubu damo sve od sebe za ljude koji uz nas i ja vam kao predsjednik obećajem da će to tako sigurno i biti. Pa ćemo vidjeti do kud ćemo stići. Bit će i pobjeda i poraza, ali svi ćemo stalno ići 100 posto.”