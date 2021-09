MIHAJLOVIĆ JE ŽELIO SAMO JEDNO: Iz hrvatskog trećeligaša, do prijateljevanja s Arkanom

Autor: G.I.Š.

Siniša Mihajlović jedna je od legendi Crvene zvezde s kojom je osvojio Ligu prvaka, a nakon toga afirmirao se u Italiji u Serie A kao igrač i poslije kao trener, no tko zna što bi bilo da je kao mladić postupio drugačije.

Naime još u doba kada je Mihajlović igrao u tadašnjoj trećoj ligi, kalio se na travnjacima Hrvatske i s 18 godina bio je proglašen najboljim igračem, te je zapeo za oko Hajduku i Dinamu.

Ipak sam Mihajlović oduvijek je želio samo u Zvezdu, što mu se na kraju i ostvarilo, a otkrio je i koliko mu je bilo ponuđeno za transfere koje je on odbio čekajući poziv beogradskog kluba.

Sine nisi normalan

“S Borovom igrao jaku treću ligu, protiv ekipa iz čitave Hrvatske. Išli smo autobusom, krenemo ujutro, dođemo navečer, odigramo utakmicu, i onda sutradan nazad. Bio sam te godine proglašen za najboljeg igrača teće lige, sa 17-18 godina”, ispričao je Mihajlović pa nastavio:

“Zvali su me Hajduk, Dinamo, ali nisam želio tamo, samo u Zvezdu. Znao sam, ipak, kad ste klinac da u Zvezdi teško možete proći, već samo kao već formiran igrač. Došla mi je onda ponuda od Vojvodine, od Miše Kosanovića, za mnogo manje novaca. Moram napomenuti kako nijedna moja odluka nije bila vezana za novac, nego za ono što osjećam”, jasan je bio Siniša pa otkrio ponude Hajduka i Dinama:

“Od Hajduka sam imao na stolu 150.000 maraka godišnje, za 4 sezone, od Dinama isto. Sjećam se, čeka me “BMW 318i” kad sam bio na pripremama s reprezentacijom, kažu “potpiši i vozi ga u Borovo”. Sad zamislite mene s 18 godina kako ulazim u Borovo sa bmw-om! I ja što da radim, što da ne potpišem, uzmem auto i boli me… Ali nisam takav bio. Donosili su mi kući čak novce u koferu, 100.000 maraka kao kaparu, stara samo što nije pala u nesvijest. Ja kažem “ne, ne, neću”, a majka kaže “nisi normalan, što nisi uzeo te pare”, prisjetio se Miha u razgovoru za Zvezdinu klupsku televiziju.

“Otišao sam u Vojvodinu zato što je u Srbiji, tamo sam potpisao za 5.000 maraka po sezoni, na 4 godine”, otkrio je razloge Mihajlović kojem se s Vojvodinom “otvorilo”:

“Otišao sam u Vojvodinu, a tamo je bio Ljupko, koji me je tražio. Tada smo osvojili prvenstvo 88/89. Svi su mislili da ćemo ispasti, jer smo bili klinci. Bilo je tu tek nekoliko starijih imena, Šapurić, Šestić, a ovo sve drugo djeca, ali s Ljupkom na čelu. Tad smo uzeli prvenstvo, što je u ono vrijeme, u onoj ligi, kao i Zvezdino osvajanje Kupa Europskog prvaka”, prisjetio se Siniša čije su ga igre na posljetku odvele u Zvezdu:

“Dobili smo i Zvezdu kući tada sa 3:1. Ja sam poslije toga prešao u Beograd, u Zvezdu. Bio je to najveći transfer tada, milijun u kešu, dobio sam stan, ugovor. Ja sam se u minut dogovorio, iako sam imao i Partizan, ali nikad to nije bila opcija, san je bila Zvezda i to se ostvarilo. Kad ti navijaš za neki klub kao klinac, i kad jednog dana zaigraš za taj klub, pa kad osvojiš nešto kao Ligu prvaka, pa svjetsku titulu, to je neusporedivo s bilo čim, to je ponos, što ostaje i kad ne budeš bio na ovom svijetu”, kaže Mihajlović.