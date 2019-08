METAMORFOZA: Gdje je „nestao„ Dinamo, kako se „pojavio„ Hajduk?

Pobijedio je autsajder, čak zasluženo. U derbiju Hajduka i Dinama pobijedila je momčad koja se najprije grčevito branila, uspješno, da bi potom iskoristila opuštenost favorita, pa i povela te se s istim grčom i željom s kojim se branila i čuvala, te sačuvala vodstvo. Bilo je uzbudljivo, ne isuviše kvalitetno, pred punim tribinama. Prvenstvo se zakuhalo, Hajduk se bori za vrh ljestvice, imati ćemo zanimljivije prvenstvo… Možda na ovaj rezultat trebamo gledati i s takvog horizonta, iako se Dinamovi navijači neće složiti s tom konstatacijom.

Iskusno nogometno oko već je u prvih nekoliko minuta ovoga derbija moglo vidjeti kako bi mogao izgledati ovaj dvoboj. I prevario bi se nakon odgledanog prvog poluvremena. Dinamo je u prvome dijelu kontrolirao događaje na terenu, prijetio, napadao, dodavao se i kombinirao, dočim je Hajduk jedva spajao dva, tri ili četiri dodavanja. Pa je domaćin, kvalitativno nesumnjivo slabiji, išao na duge lopte, izbijanja, na silnu borbenost, što je utakmici uzimalo šarm. Ali je bilo pragmatično od strane Hajdukovog trenera koji sigurno bolje od nas zna koliko je Dinamov igrački kadar kvalitetniji.

Uz takvu primjerenu borbenost Hajduku na odmor otišao bez minusa, iako je Dinamo imao nekoliko zgoda, čak i vratnicu Leovca iz slobodnog udarca. Da bi ijedna strategija bila dobra mora te malo pomaziti i sreća, tako je bilo s Hajdukovom taktikom u prvih 45 minuta u kojem je Barićevih momčad imala podređenu ulogu. No, razlika u kvaliteti je bila preočigledna u prvome dijelu…

No, kako je riječ o nogometu, najpopularnijoj igri na svijetu jer u njoj autsajder uvijek ima šansu tako se početkom drugog dijela dogodilo ono što je malo tko očekivao. Hajduk je pomaknuo linije prema naprijed, ali nije izgledao opasno. no, konačno je napadao, nešto pokušavao…

Hajduk je do gola, vodećeg, došao iz prekida, iz takozvanog skraćenog kornera. Na ubačaju je najviši bio Nejašmić, loptu upućenu glavom Livaković je obranio, ali nespretno, uopće pretrampavo za vratara njegovog renomea, loptu je odbio u zrak, nije stigao do nje, bio je tu Jradi koji ju je zakucao u mrežu.

Hajdukiv juriš se isplatio a utakmica je dobila na akceleraciji, počeli su frcati napadi s obje strane. No, pojavila se i nervoza, napose u Dinamovih igrača, pa je tako pocrvenio Dilaver, splet okolnosti išao je Hajduku na ruku. Sudac Batinić izbijao je tako u prvi plan, a u Hajduku su bili ljuti na nedosuđen jedanaesterac, a u Dinamo zbog kriterija suđenja prekršaja.

Ipak, poanta ove utakmice bila je u metamorfozi Hajduka u nastavku utakmice. Dosadna, isprekidana i bojažljiva igra u prvome poluvremenu zamijenjena je jurišom u drugom dijelu. Koji se isplatio. Opet, možemo se i zapitati kako je to Dinamo „nestao„ nakon odmora između dva poluvremena. Dinamo koji je u prvih 45 minuta bio superioran u drugom dijelu bio je nevidljiv.