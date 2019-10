MESSI: ‘U Španjolskoj kada izgubiš, nikom ništa. U Argentini ne možeš izaći iz kuće. A Ronaldo..’

U intervjuu za argentinsku TV postaju TyS Sports Lionel Messi je izabrao svoj nadraži gol u karijeri te je govorio o mentalitetu argentinskog naroda. Upitali su ga i koji mu je najbolji napadač svih vremena.

“Ronaldo. Ronaldo je fenomen. Od svih napadača koje sam ikada vidio, on je najbolji. On je nevjerojatan”, rekao je Messi aludurajući na jedinog fenomena koji je trčao nogometnim terenima, Brazilca Luisa Nazaria de Limu .

Kada je riječ o najvećem svjetskom derbiju, Messi ima drugačije mišljenje nego većina uživljenika u najvažniju sporednu stvar na svijetu. Za njega to nije dvoboj španjolskih giganata Barcelone i Real Madrida, već po njegovom mišljenju, jedan mnogo vatreniji sraz.

“River – Boca Juniors ili derbi Rosarija. Oni jesu donekle kao Barcelona – Real, ali su puno luđi jer je Argentina puno luđa. Ne pobijediti u derbiju ondje znači jako, jako težak život. U Španjolskoj kada izgubiš, nikom ništa. U Argentini ne možeš izaći iz kuće. To je ludost, ali je tako. Ljudi u Argentini drukčije doživljavaju nogomet. U biti, svakodnevna se ludost samo prenosi i na nogomet. Osobno, jako bih volio igrati derbi Neweill’s Old Boys – Rosario Central. To je ludnica.”

“Ja uopće nisam strijelac. Nisam klasičan strijelac ili centarfor. Volim dolaziti iz pozadine, uzeti loptu i kreirati. Volim jasno postići gol, ali to mi nije opsesija. Ne živim zbog toga. Ako dugo ne dotaknem loptu, jednostavno mislim da niti ne igram, da sam ispao. Uvijek volim sudjelovati u akciji. Svakoj akciji.”

Nije uvijek bio takav, ali je učio, poboljšao se.

Naučio sam se kontrolirati tijekom utakmice i čekati pravi trenutak. Postoje trenuci kada ne moram sudjelovati u igri, povučem se i čekam pravi trenutak. Napredovao sam igrački. Sada bolje čitam igru, znam kada i kako preuzeti ulogu da bi bio učinkovitiji.”

U Barceloni mu je lijepo, zašto mijenjati dobitnu kombinaciju promjenom sredine.

“Uopće ne želim otići odavde. Ne vidim se kako bih uopće mogao otići iz Barcelone. Sanjao sam da ću jednog dana igrati u Argentini, u Newellu, ali ne znam baš hoće li se to dogoditi. Osim toga, tu je i moja obitelj koja dolazi ispred mojih želja.”

U rodnoj Argentini navija za Stare Dečke.

“Govorili su o meni da sam navijač River Platea, to je bilo onda kada smo igrali finale Svjetskog prvenstva 2014. Govorili su i da navijam za Independiente jer sam kao dječak nosio dres tog kluba, ali samo zato što mi se kao klincu svidjela majica. Istina je međutim samo jedna. Oduvijek sam navijao za Newell’s Old Boys. I još uvijek za njih navijam.”