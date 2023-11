Messi u bijesu navalio na protivnika, Argentina posrnula nakon velike serije

Teške scene gledali su sinoć po našem vremenu navijači reprezentacije Argentine. Aktualni svjetski prvaci doživjeli su domaći poraz od Urugvaja u novom kvalifikacijskom ciklusu za SP, onom za odlazak na turnir 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a osim 2:0 u korist gostiju u Buenos Airesu, odjeknuo je i sukob u kojem je sudjelovao Lionel Messi.

Dogodio se u 20. minuti, kada su se prvo dohvatili urugvajski stoper Mathias Olivera i argentinski veznjak Rodrigo de Paul, a slijedilo je naguravanje u kojem je u bijesu svoju ulogu odigrao i Messi.

Glavna argentinska zvijezda uplela se u gužvu. Messi je prvo odgurnuo Oliveru laktom, a potom ga je primio za vrat.

Kako je izgledao sukob, pogledajte – ovdje.

No, nije to bilo sve. Manuel Ugarte, urugvajski veznjak, snimljen je kako u žestokoj sceni na terenu De Paulu poručuje da Messija oralno zadovoljava.

Scene nereda pogledajte – ovdje.

Nakon svega, neobično je da utakmica nije imala niti jedan crveni karton. Žutih nije nedostajalo. Dodijeljeno ih je osam, a na kraju večeri, Argentinci su doživjeli svoj prvi poraz nakon slavlja na SP-u lani u Katru.

URUGUAY BEAT ARGENTINA 2-0 😱

It’s Argentina’s first loss since winning the World Cup 😳 pic.twitter.com/3PPGlIHcqs









— ESPN FC (@ESPNFC) November 17, 2023