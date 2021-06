MESSI SE OPRAŠTA OD BARCELONE? U ponoć mu ističe ugovor, a novi još uvijek nije potpisao!

Autor: F.F

Večeras od ponoći jednom od najboljih nogometaša u povijesti, Lionelu Messiju, ističe ugovor s voljenom Barcelonom. Klub u kojem je već 21 godinu još uvijek nije dogovorio nastavak suradnje s argentinskim čarobnjakom.

Nevjerojatan je podatak da igrač poput Messija, realno, može napustiti Nou Camp potpuno besplatno i to nakon više od dva desetljeća u klubu. Messi je u Barcelonu stigao sa svega 13 godina, a sada ima 34.

Podsjetimo, Messi je prošle sezone zatražio odlazak iz Barce, a do toga je dovela svađa s tadašnjim predsjednikom Josepom Bartoeuom. Bartomeu mu je poručio da klub može napustiti ako netko uplati 700 milijuna eura na Barcin račun.

Odlazi li Messi i to besplatno?

Bartomeu više nije predsjednik Barcelone, a zamijenio ga je stari predsjednik – Joan Laporta. Upravo je povratnik u Barcelonu poručio da mu je glavni cilj ostanak Messija, a hvalio se time i na klupskim izborima. Naveo je to kao najvažniji cilj njegove ‘vladavine’, no taj cilj još uvijek nije ispunio. Laporta je u dobrim odnosim s Messijem, no već je prošlo gotovo četiri mjeseca otkad je postao predsjednik.

Situaciju nimalo ne olakšava činjenica da je španjolski velikan u užasnoj financijskoj situaciji, njihov dug je prošao milijardu eura, što je najviše u povijesti kluba. Messi se želi boriti za trofeje, a situacija u Barceloni baš i ne izgleda najbolje. Bilo kako bilo, ukoliko Messi tijekom dana ne potpiše novi ugovor, od ponoći je slobodan igrač, a velikani europskog nogometa vjerojatno već vrebaju.

Lionel Messi’s Barcelona contract expires today… 😳 pic.twitter.com/Z7EHf9DMko — Goal (@goal) June 30, 2021



Messi je za Barcelonu prvi put službeno nastupio 2004. godine, a u svim natjecanjima od tad je skupio 778 nastupa te upisao 672 pogotka i 305 asistencija. Najbolji je igrač i strijelac Barcelone u povijesti, a osvojio sve što može bilo timski ili individualno: četiri Lige prvaka, deset La Liga, sedam puta Španjolski kup, osam puta Španjolski Superkup, tri puta Svjetsko klupsko prvenstvo te isto toliko puta i Europski Superkup. Bio je šest puta osvajač Zlatne lopte, tri puta UEFA-in igrač godine te 21 put najbolji strijelac natjecanja u kojima se natjecao!