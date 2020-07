Messi je sedmi igrač koji je prešao brojku od 700 golova u karijeri: Ispred su sami velikani

Lionel Messi postigao je svoj 700. gol u karijeri, pogodivši s bijele točke u derbiju 33. kola španjolskog nogometnog prvenstva.

Kapetan Barcelone doveo je Barcelonu u vodstvo protiv Atletico Madrida u 50. minuti utakmice i sada na kontu ima 630 golova za Barcelonu i 70 za reprezentaciju Argentine.

To međutim ipak nije pomoglo Kataloncima da dođu do bitne pobjede protiv Atletica jer je utakmica završila neriješeno , 2:2 (Costa 11. minuta autogol, Messi 50. minuta kazneni udarac, Saul 19. i 62. minuta kazneni udarac).

Barcelona, koja brani titulu u Španjolskoj sada ima 70 bodova, odnosno bod manje, ali i utakmicu više u odnosu na prvoplasirani Real Madrid. Atletico je treći s 59 bodova.

Messi je za Barcu odigrao 724 utakmice pri čemu je postigao 630 golova uz 272 asistencije. U dresu reprezentacije Argentine nastupio je 138 puta pri čemu je ostvario učinak od 70 golova i 42 asistencije.

Messi scores his 700th Goal ⚽

👑The Greatest Of All Time🐐

Messi’s Career:

862 Games

700 Goals

294 Assists

34 Trophies

54 Hattricks

52 Freekicks

6 Ballon d’Or

6 FIFA Best Player

6 Golden Boot

6 Pichichi

4 IFFHS Best Playmaker

2 UEFA Best Player

1 Laureus Sportsman#Barca pic.twitter.com/KMmLjxhJjI

— Subho (@SubhoTheCule) June 30, 2020