MESSI JE MOGAO SAMO PLAKATI! Barca čestitala svojim Brazilcima, evo što su poručili prvoj zvijezdi

Argentina ponovo tuguje. Lionel Messi ostat će najbolji nogometaš svih vremena koji ništa nije osvojio s Gaučosima, iako je za to imao pregršt prilika. Copa America se igrala “masu puta”, znala je biti i dvije godine zaredom, ali svejedno… Ništa od toga!

Sinoć po našem vremenu Brazil je bio bolji s 2:0 golovima Gabriela Jesusa i Roberta Firmina, a uzalud se sada Argentinci žale na suđenje. Jest, priča se da su pokradeni za dva nesuđena jedanaesterca, ali sada mogu pričati koliko hoće.

Messi i Argentina su ispali, a sudeći po njihovim predstavama na početku turnira, dobro je da su i došli do polufinala kontinentalne smotre koja se održava u Brazilu.

Barcelona je čestitala svojim Brazilcima, Arturu Melu i Coutinhu na prolasku u finale, u kojem će igrati protiv pobjednika večerašnjeg (02.30 sati) dvoboja između Čilea i Perua.

Messiju su pak poručili da – ostane jak.

👏 Congrats @arthurhromelo and @Phil_Coutinho for reaching the final of the #CopaAmerica.

💪 Be strong Leo Messi! pic.twitter.com/7phsVcne5z

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 July 2019